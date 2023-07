Grécia tem três mortes relacionadas a incêndios

Dois pilotos gregos morreram nesta terça-feira (25) na queda de um bombardeiro de água e outro homem foi encontrado carbonizado na ilha de Eubeia, devastada por alguns incêndios que também atingem outras regiões da Grécia em meio às elevadas temperaturas.

"As Forças Armadas declaram três dias de luto pela morte em serviço dos oficiais da força aérea e pilotos da aeronave anti-incêndios CL-215, que estava operando em Eubeia", declarou o ministério grego da Defesa em um comunicado.

O avião no qual viajavam os pilotos caiu enquanto combatia um incêndio em Platanistos, uma cidade da ilha, informou algumas horas antes a força aérea do país mediterrâneo.

A aeronave, que combatia os incêndios com pelo menos outros três aviões e uma centena de bombeiros, caiu em uma ribanceira.

Também na ilha de Eubeia, um homem foi encontrado "carbonizado", indicou uma porta-voz da polícia à AFP.

A Grécia, apesar de estar acostumada às altas temperaturas de verão, está sofrendo uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, segundo os especialistas.

As elevadas temperaturas, combinadas com fortes ventos que chegam a alcançar os 60km/h no mar Egeu, provocam grandes incêndios há oito dias.

Fora da Europa, os incêndios atingem também a Argélia, outro país do perímetro mediterrâneo particularmente exposto ao aquecimento global e onde já morreram 34 pessoas.

Na França, uma região do sudeste está sob nível máximo de vigilância devido ao risco "muito alto" de incêndios florestais, segundo o serviço meteorológico.

Nesta terça-feira, o primeiro-ministro grego, Kyriacos Mitsotakis, considerou que o combate aos incêndios vai ser "difícil".

"Vivemos os reflexos da crise climática", disse o presidente. "Temos pela frente um verão difícil", afirmou ao conselho de ministros, segundo imagens da ERT.

O mesmo canal divulgou um vídeo do bombardeiro da água no momento do acidente, no qual se vê como a aeronave vai desaparecendo atrás das chamas e de uma espessa fumaça negra.

Em Atenas, a capital grega, o termômetro chegou a 41°C, e no centro do país, a 44°C, segundo a agência meteorológica nacional EMY.

Segundo estimativas do braço grego da ONG World Wide Fund for Nature (WWF), 35 mil hectares de floresta e vegetação foram destruídos na semana passada no país.

Os incêndios são especialmente devastadores em ilhas turísticas como Rodes, no Mar Egeu, e Corfu, no Mar Jônico.

Outra frente preocupa os bombeiros perto de Aigio, a oeste da península do Peloponeso.

Em Rodes, onde no fim de semana cerca de 30 mil turistas e habitantes foram evacuados, mais de 266 bombeiros ainda tentam conter os incêndios pelo oitavo dia consecutivo.

"O que está acontecendo é trágico. A cidade recebeu ordem de evacuação, mas não pode ser abandonada. Estamos lutando para proteger nosso lugar", disse à AFP Vassilis Kalabodakis, presidente da comuna de Vati, no sudeste de Rodes.

Outros expressaram sua raiva e se consideram abandonados pelo Estado.

"Não há nada pior do que o que acabamos de enfrentar", disse Christos Kitsos. Para este morador da ilha, funcionário de um hotel de luxo, "as autoridades falharam. O prefeito, o governador, o governo. Todos!"

"Há uma total falta de organização, não nos dão nenhuma informação. Estamos em alta temporada, há 200 mil turistas na ilha e nos viramos sozinhos. Eles nos abandonaram. Uma vergonha!", insistiu o homem de 34 anos.

A várias dezenas de quilômetros, no norte da ilha, voluntários ajudam turistas estrangeiros resgatados no sábado, que estão acampados há dois dias em uma escola.

Cerca de 200 ainda estão lá depois de se verem obrigados a fugir de hotéis e casas de férias, diante do avanço das chamas no fim de semana.

"Não consigo acreditar que eles sejam tão amáveis, nos dão tanto, em todos os sentidos. Estou muito emocionada", disse Christine Moody, uma turista britânica de 69 anos em suas primeiras férias na Grécia.

No outro extremo do país, no norte de Corfu, onde cerca de 2.500 pessoas foram evacuadas preventivamente entre domingo e segunda-feira, 62 bombeiros, um helicóptero e dois bombardeiros de água combatem os incêndios, segundo os bombeiros.

