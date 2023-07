Filipinas surpreende Nova Zelândia na Copa feminina; Suíça e Noruega empatam

Depois de vencer a favorita Noruega na estreia, a Nova Zelândia, anfitriã da Copa do Mundo feminina ao lado da Austrália, foi surpreendida e derrotada pelas Filipinas por 1 a 0 nesta terça-feira (25), enquanto as norueguesas não saíram do empate em 0 a 0 com a Suíça, pela segunda rodada do Grupo A.

No estádio Wellingon Regional, que recebeu mais de 32 mil pessoas na capital neozelandesa, Sarina Bolden marcou o gol da seleção filipina aos 24 minutos do primeiro tempo.

"Deve ser uma das maiores façanhas (esportivas) na história do país", afirmou o treinador das Filipinas, o australiano Alen Stajcic.

Por sua vez, a Noruega complicou suas chances de classificação para as oitavas de final com o empate sem gols com a Suíça.

O time ficou sem sua estrela, Ada Hegerberg, que apareceu na escalação inicial, mas foi substituída antes de a bola rolar por uma questão física de última hora.

Sem inspiração, a seleção norueguesa continua sem marcar gols em dois jogos no Mundial e é a lanterna da chave com apenas 1 ponto.

Já a Suíça é a líder com 4 pontos, seguida por Nova Zelândia e Filipinas, com 3.

