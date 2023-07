Comunicado do Business Wire :LRN Corporation

O Relatório do Código de Conduta de 2023 divulgado hoje pela LRN Corporation, líder em soluções de ética e conformidade que permitem que as organizações inspirem o desempenho com base em princípios, revela que uma proporção significativa (duas em cinco) das principais empresas de capital aberto do mundo tem trabalho a fazer para satisfazer as expectativas básicas de códigos de conduta mais eficazes.

Além disto, a cultura de "falar alto" parece deficiente na maioria das organizações, já que menos de dois terços de todos os códigos incluem uma seção sobre denúncia de má conduta e menos de três em cinco têm fortes políticas de não retaliação declaradas para aqueles que o fazem.

O relatório analisou os códigos de conduta de quase 200 das principais empresas de capital aberto na Ásia, Europa e América do Norte, com foco nas cotadas nos principais índices da Alemanha, França, Reino Unido, EUA e, pela primeira vez, Japão e Singapura.

Entre as outras principais conclusões do relatório, é constatado que:

-- Apenas 43% de seus códigos de conduta para algumas das maiores empresas de capital aberto do mundo foram classificados como "eficazes", significando que satisfazem as expectativas mínimas, e 40% foram classificados como menos eficazes, significando que ficaram abaixo das expectativas de um código eficaz. Apenas 17% foram considerados mais eficazes, significando que seus códigos excederam as expectativas mínimas.

-- Os códigos das empresas no S&P 100 dos EUA superam os de outros índices em geral, enquanto as empresas cotadas no STI 30 de Singapura geralmente têm as pontuações de eficácia de código mais baixas.

-- 64% dos códigos analisados têm uma seção sobre denúncia, mas apenas 57% dos códigos têm uma forte política de não retaliação para funcionários que denunciam má conduta e apenas 17% explicam o procedimento para investigação de má conduta

-- As empresas com códigos mais eficazes têm 10 vezes mais chances de incluir detalhes de linha direta / ajuda

-- Apenas 48% dos códigos estendem a aplicabilidade a contratados, agentes e outros terceiros que trabalham em nome da empresa

Sobre a LRN

A missão e o propósito da LRN é inspirar o desempenho com base em princípios e ajudar pessoas ao redor do mundo a fazerem o que é certo. Desde 1994, a LRN trabalha para impulsionar as organizações com parceria, conhecimento e ferramentas para formar uma cultura ética. Saiba mais em https://lrn.com e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook.

