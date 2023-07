Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

A Lineage Logistics ("Lineage" ou "a Empresa"), uma das principais REITs industriais de controle de temperatura e fornecedora de soluções integradas em todo o mundo, lançou hoje seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, detalhando suas iniciativas ambiciosas rumo a um futuro mais sustentável, inclusivo e ético.

O tema do Relatório de Sustentabilidade da Lineage para 2022 é "Feito para isso" - o que significa que a Lineage não apenas construiu uma cadeia fria mais limpa e eficiente, mas também está preparada para enfrentar os desafios futuros da indústria e do mundo.

"Estamos entusiasmados em lançar nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade, que não apenas destaca nossas iniciativas de impulsionar a cadeia fria a indústria em questões relacionadas ao clima, inclusão e governança, mas também prova nosso compromisso em nos responsabilizarmos enquanto articulamos nossos objetivos de longo prazo e planejamos a próxima era da história de nossa empresa" disse Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage. "Como evidenciado no relatório, a Lineage tem um histórico comprovado na construção de uma cultura de inovação, propósito e excelência. Ao olharmos para trás, para esse sucesso coletivo, estamos ansiosos para manter nosso impulso para enfrentar os desafios que virão para nosso negócio, nossas comunidades e nosso planeta."

A Lineage trabalhou para integrar estrategicamente seu propósito de transformar a cadeia global de abastecimento de alimentos para eliminar o desperdício de alimentos, cuidar do meio ambiente, promover a diversidade, equidade e inclusão (DE&I) e impulsionar a inovação líder na indústria da cadeia fria.

Conquistas notáveis e prioridades no Relatório de 2022 incluem:

-- Assinatura do Compromisso Climático juntamente com mais de 200 empresas, comprometendo-se a alcançar emissões líquidas de carbono zero até 2040 - 10 anos antes do Acordo de Paris.

-- Estabelecimento de aproximadamente 108 MW de capacidade de geração solar nas instalações nos EUA até o 4º trimestre de 2022, tornando-se o quinto maior usuário corporativo de capacidade solar instalada no local nos EUA, de acordo com o Relatório Solar Means Business de 2022 publicado pela Solar Energy Industry Association.

-- Criação de um plano de ação de Diversidade, Equidade e Inclusão para promover um ambiente de trabalho inclusivo, onde todos os membros da equipe possam prosperar.

-- Lançamento de cinco novos Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs) para se juntar ao grupo existente Women in Lineage Logistics (WILL), fundado em 2019. Cada ERG possui seu próprio plano de melhoria contínua, metas estratégicas e um patrocinador executivo dedicado para fornecer apoio adicional e visibilidade para as prioridades e iniciativas do grupo.

-- Fortalecimento da força de trabalho, recrutando talentos competitivos e priorizando o desenvolvimento profissional dos membros da equipe.

-- Facilitação de doações de mais de 2,7 milhões de libras de produtos alimentícios por parte dos clientes, concessão de quase US$ 3 milhões em subsídios e registro de mais de 5.000 horas de voluntariado por meio da Lineage Foundation for Good durante o primeiro ano como instituição de caridade pública.

-- Lançamento do Lineage Hardship Fund para ajudar os membros da equipe afetados por dificuldades por meio de microssubsídios da Lineage Foundation for Good. Em 2022, o Lineage Hardship Fund forneceu mais de US$ 622 mil para ajudar 152 membros da equipe da Lineage e suas famílias a se recuperarem.

-- Fortalecimento da governança organizacional da Lineage, investindo em talentos adicionais para liderar a conformidade corporativa e a cibersegurança, como também adicionando diretores fortes e independentes ao seu Conselho.

Para ver o relatório completo, visite: https://www.lineagelogistics.com/about-us/social-impact.

