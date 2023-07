Comunicado do Business Wire :Brilliantcrypto, Inc.

A Brilliantcrypto, Inc. (sede: Minato, Tóquio; CEO: Naruatsu Baba, daqui em diante "Brilliantcrypto") estabeleceu uma parceria com o clube de futebol internacional Paris Saint-Germain F.C. como um "Parceiro Premium Oficial".

-- Comentário de Sébastien Wasels, diretor administrativo do Paris Saint-Germain na Ásia-Pacífico "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Brilliantcrypto como o novo Parceiro Premium do Paris Saint-Germain. Esta parceria representa o 12º acordo assinado pelo escritório do clube na Ásia-Pacífico desde a sua abertura e destaca o forte posicionamento do Paris Saint-Germain na região. É uma honra ter um parceiro ambicioso como a Brilliantcrypto, que deposita sua confiança em nosso clube para promover sua marca e produzir um jogo revolucionário que permitirá aos nossos fãs em todo o mundo interagir com o clube em um nível totalmente novo. Com seu posicionamento único como uma marca de estilo de vida, uma forte presença de mais de 200 milhões de fãs nas mídias sociais e uma crescente presença física e permanente em vários países, como o Japão, por meio de lojas oficiais e academias do PSG, o Paris Saint-Germain fortaleceu sua capacidade para apoiar seus parceiros e objetivos no mundo inteiro. Estamos ansiosos para trabalhar em parceria com a Brilliantcrypto para desenvolver campanhas criativas e impactantes."

-- Comentário de Naruatsu Baba, CEO da Brilliantcrypto "A Brilliantcrypto foi criada para enfrentar os desafios dos jogos blockchain e criar jogos que realmente brilham e se destacam. Nosso jogo blockchain é um projeto provocante que implementará o conceito de "Proof of Gaming" (prova de jogo), com o objetivo de tornar realidade o conceito sustentável de jogar para ganhar?2 e gerar valor econômico real no metaverso. O metaverso não tem fronteiras, portanto, para gerar valor econômico real para o metaverso, alcançar o reconhecimento global é essencial. É por isso que fomos em busca de um parceiro de marketing global. Por esse motivo, estou muito satisfeito por termos realizado esta parceria com o Paris Saint-Germain, uma importante marca global conhecida pela inovação que está se envolvendo diretamente com a web3. Por meio desta parceria com o Paris Saint-Germain, que têm muitos fãs entusiasmados no mundo inteiro, especialmente no Sudeste Asiático e na América Latina, onde residem muitos jogadores de blockchain, planejamos gerar muita empolgação em todo o mundo."

-- Campanha de distribuição de ingressos do Paris Saint-Germain F.C. para espectadores ao vivo agora! Um teste beta fechado será realizado a partir de 15/08/2023 para o Brilliantcrypto, o novo jogo blockchain onde os jogadores podem jogar para ganhar através da mineração de pedras preciosas. E como um agradecimento especial pela participação, os jogadores que cumprirem com sucesso o objetivo do teste participarão de um sorteio para ganhar 2 ingressos VIP (com passagens aéreas incluídas) para ver o Paris Saint-Germain jogar no torneio que decide o melhor time de futebol europeu. Um total de 6 ganhadores serão selecionados aleatoriamente.

-- Página de registro do teste beta fechado https://beta-user-registration.brilliantcrypto.net/

-- Site do jogo https://brilliantcrypto.net

-- Mídias sociais ?Twitter https://twitter.com/Brypto_Official ?Discord https://discord.gg/x23GWNu73B ?Youtubehttps://www.youtube.com/@Brilliantcrypto

Nome da empresa: Brilliantcrypto, Inc. Sede: Akasaka, Minato (Tóquio) 9-7-2, 5F & 6F Midtown East Data de fundação: 09/11/2022 Diretor Executivo: Naruatsu Baba

Representantes de Relações Públicas da Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi E-mail: [email protected]

