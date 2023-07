Com 2 gols de Messi, Inter Miami goleia Atlanta United (4-0) e avança na Leagues Cup

A lua de mel de Lionel Messi com o Inter Miami continua. O argentino mais uma vez foi decisivo marcando dois gols e dando uma assistência nesta terça-feira (25) na goleada de 4 a 0 sobre o Atlanta United, resultado que classificou o time da Flórida para os 16-avos de final da Copa das Ligas.

Liderado pela genialidade do craque campeão do mundo, o Inter goleou um adversário impotente e mostrou que pode sonhar alto neste torneio que reúne times da MLS (Estados Unidos e Canadá) e do campeonato mexicano durante um mês.

'La Pulga' passou apenas uma semana treinando na Flórida, mas, junto com o ex-jogador da seleção espanhola Sergio Busquets, já causou uma reviravolta em seu novo time. Um luxo para o técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

Os dois ex-companheiros de Barcelona analisaram e sentiram o jogo de sua nova equipe. Poucos como eles entendem melhor o que cada jogada, cada momento do jogo exige.

Depois de um começo apagado do Inter Miami, com um chute na trave do Atlanta, os dois parceiros assumiram o protagonismo. Foi como nos velhos tempos. Messi lançou, Busquets recebeu e devolveu com um excelente passe em profundidade. O argentino chutou na trave com o pé esquerdo mas aproveitou o rebote com o direito.

Gol logo aos 8 minutos e loucura no estádio DRV PNK em Fort Lauderdale, mais uma vez lotado para presenciar a decolagem definitiva da 'era Messi'.

O novo capitão do Inter Miami agradeceu os gritos de "Messi! Messi!" da torcida, encantada com o espetáculo. Em muitas ocasiões o astro deixou a ponta direita para comandar o jogo, sempre com perigo. Fez triangulações, driblou e se desmarcou.

Em outra grande jogada, o argentino abriu na lateral esquerda para Robert Taylor, que devolveu a bola para o centro da área, onde o craque, livre, não hesitou e empurrou para a rede, marcando o segundo gol aos 22 minutos, de pé direito.

Mais uma vez as arquibancadas foram ao delírio, com gritos de reverência ao astro e fogos de artifício.

Do lado oposto, o Atlanta, que conquistou a MLS em 2018 com Martino no comando, mal pisava no campo adversário. Seu destaque, o jovem talentoso Thiago Almada, campeão mundial pela seleção argentina junto com Messi, tentava, sem sucesso, encontrar espaço entre os marcadores do Inter.

Pouco antes do intervalo Taylor avançou pela esquerda e marcou o terceiro gol da equipe da Flórida, e um contra-ataque logo no início da segunda etapa terminou com o quarto, nocauteando o Atlanta United.

O protagonista foi novamente Messi, que puxou um contra-ataque pelo meio de campo, se livrou da marcação e deixou Taylor sozinho cara a cara com o goleiro, fechando o placar.

Com o ritmo do jogo já desacelerado, Messi foi aplaudido de pé pelos quase 20 mil torcedores ao deixar o campo aos 77 minutos. Em duas partidas pelo Inter, ele marcou três gols e deixa muitos motivos para sonhar.

Logo depois, Almada perdeu um pênalti para o Atlanta, fechando uma noite em que nada deu certo para sua equipe.

Com a vitória desta terça-feira, o Inter avança para os 16-avos de final da Copa das Ligas, fase que começa no dia 2 de agosto. O torneio dá a Messi uma oportunidade antecipada de disputar seu primeiro título de clubes fora do futebol europeu.

Esta competição garante três vagas para a Copa dos Campeões da Concacaf de 2024, via de acesso ao Mundial de Clubes, e parece uma opção mais promissora do que a MLS, onde o Inter amarga atualmente a última posição. Há 11 jogos sem vencer nesse campeonato, o time tem um longo caminho a percorrer para chegar aos playoffs.

gbv-gma/gfe/aam