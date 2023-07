Atacante espanhol Pedro renova com a Lazio

O atacante espanhol Pedro Rodríguez renovou seu contrato com a Lazio, que nesta temporada está de volta à Liga dos Campeões, anunciou o clube nesta terça-feira (25).

O time italiano não informou a duração do novo vínculo, mas segundo a imprensa local o acordo vai até junho de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

Pedro, de 35 anos, chegou à Lazio em 2021, após uma temporada na arquirrival Roma, e foi um dos principais jogadores dos 'biancocelesti' no vice-campeonato da Serie A deste ano, que terminou com o título do Napoli.

Graças a esta campanha, o rime romano vai participar da fase de grupos da Champions pela segunda vez em 16 anos.

