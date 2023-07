Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com a situação em 24 de julho às 4h (Bras). (135 x 208 mm) - Atualização disponível

* Espanha-política-eleições:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1/ Porcentagem de votos nos quatro principais partidos nas eleições gerais na Espanha de 23 de julho, com a totalidade dos votos apurados. (45 x 86 mm) - Disponível

2/ Divisão de cadeiras na Câmara dos Deputados da Espanha, a câmara baixa do Parlamento, após as eleições gerais de 23 de julho. (89 x 85 mm) - Atualização disponível

* Clima-incêndios-Grécia:

1/ Imagem de satélite da ilha grega de Rodes com a localização das áreas destruídas pelo fogo, em 24 de julho. (89 x 85 mm) - Disponível

2/ Mapa da Grécia com a evolução das temperaturas às 12h (Bras.) de 23 a 27 de julho, segundo previsões do ECMWF a 2 metros do solo, em 23 de julho às 21h (Bras.). (135 x 137 mm) - Disponível

* Argélia-incêndio: mapa do norte da Argélia com as zonas afetadas por incêndios florestais desde 17 de julho. (135 x 64 mm) - Disponível

* Camarões-acidente-sociedade: mapa de localização da cidade de Douala, Camarões, onde desabou um prédio residencial deixou dezenas de mortos e feridos. (90 x 88 mm) - Disponível

* Equador-criminalidade-polícia-prisão: mapa do Equador localizando a cidade de Guayaquil. (45 x 47 mm) - Disponível

* Indonésia-acidente: mapa da Indonésia localizando o naufrágio mortal de um barco próximo à costa da ilha de Muna, no sudeste de Sulawesi. (90 x 41 mm) - Disponível

* Venezuela-aborto-AmLat-saúde-pobreza: ficha sobre o aborto na América Latina. (134 x 119 mm) - Disponível

* Tênis-2023:

1/ Classificação WTA das 10 primeiras tenistas. (44 x 76 mm) - Atualização disponível

2/ Ranking ATP dos 10 primeiros tenistas. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

Contato: M[email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/