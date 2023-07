PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CASO MARIELLE: Suspeito confessa papel no assassinato de Marielle Franco

COPA DO MUNDO BRASIL: Brasil goleia Panamá (4-0) em jogo de estreia na Copa feminina

MUNDO CLIMA CALOR: Cerca de 2.500 pessoas são evacuadas devido a incêndio na ilha grega de Corfu

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia reivindica ataque com drones em Moscou

=== CASO MARIELLE ===

BRASÍLIA:

Suspeito confessa papel no assassinato de Marielle Franco

Um dos dois suspeitos do assassinato da ativista e vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, confessou o envolvimento no crime após chegar a um acordo com as autoridades, disse o ministro da Justiça nesta segunda-feira (24).

=== COPA DO MUNDO BRASIL ===

AUCKLAND:

Brasil e Alemanha goleiam na Copa feminina; Itália vence Argentina com gol no fim

O Brasil estreou na Copa do Mundo feminina com uma goleada sobre o Panamá por 4 a 0 nesta segunda-feira (24), embalado pelo hat-trick da meio-campista Ary Borges.

=== MUNDO CLIMA CALOR ===

RODES:

Cerca de 2.500 pessoas são evacuadas devido a incêndio na ilha grega de Corfu

As autoridades gregas retiraram quase 2.500 pessoas do norte da ilha de Corfu na manhã desta segunda-feira por precaução, em um país "em guerra" contra vários incêndios alimentados pela onda de calor.

PARIS:

Incêndios florestais na Europa, cada vez mais violentos

Todos os anos, os incêndios florestais na Europa são mais violentos e se estendem por um período mais longo, como na ilha grega de Rodes, onde desencadearam uma operação de evacuação de turistas sem precedentes.

RODES:

O aeroporto de Rodes, na Grécia, transformado em acampamento devido aos incêndios

O aeroporto de Rodes parecia um acampamento improvisado nesta segunda-feira (24), com trabalhadores temporários deitados sob cangas e cadeiras ocupadas por turistas em trajes de banhos devido ao incêndio que devasta parte da ilha grega.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Ucrânia reivindica ataque com drones em Moscou

Kiev reivindicou, nesta segunda-feira (24), a responsabilidade por um ataque noturno de drones em Moscou, enquanto também houve bombardeios na Crimeia e na região de Odessa, no sul da Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GUAYAQUIL:

Seis presidiários morrem em confronto no Equador

Seis detentos morreram e onze ficaram feridos em um novo confronto entre facções criminosas em uma penitenciária no Equador, país afetado pela violência do narcotráfico e cenário de recorrentes massacres em seus presídios, informou no domingo (23) o órgão encarregado da gestão penitenciária, o SNAI.

MANZANILLO:

Manzanillo: uma barreira no Pacífico mexicano contra o fentanil

O porto de Manzanillo, na costa mexicana do Pacífico, está na linha de frente no combate ao fentanil, droga que já causou milhares de mortes e tensões entre Estados Unidos e China.

QUITO:

Yaku Pérez, o indígena que busca novamente a presidência do Equador

A ferrenha defesa contra a contaminação da água por mineradoras custou a prisão para Yaku Pérez. Afastando-se do que ele considera como "perseguição", agora o advogado indígena concorre novamente à presidência do Equador.

CARACAS:

Aborto na Venezuela, entre o tabu e a criminalização

María tomou uma mistura com caroço de abacate, folhas de "mala madre" e outras plantas para tentar interromper a gravidez, mas não funcionou e ela ficou sem opções. Abortar na Venezuela é ilegal e só é acessível clandestinamente para quem tem dinheiro.

-- EUROPA

MALMO:

Ativista sueca Greta Thunberg é condenada à multa por desobedecer a polícia

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi condenada, nesta segunda-feira (24), a uma multa por ter desobedecido à polícia durante uma manifestação em que o porto de Malmö foi bloqueado, em um julgamento realizado nessa cidade do sul da Suécia.

MADRI:

Negociações na Espanha buscam novas eleições e evitar bloqueio político

Após eleições que não concederam maioria conclusiva, o presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, e seu adversário conservador, Alberto Núñez Feijóo, vão iniciar negociações para tentar evitar outras eleições.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Parlamento israelense aprova cláusula-chave de reforma judicial polêmica

O Parlamento de Israel aprovou, nesta segunda-feira (24), uma cláusula-chave da controversa reforma judicial que busca restringir os poderes da Suprema Corte de intervir nas decisões do governo.

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

Argentina e FMI chegam a acordo de princípio para pagamento da dívida

O governo argentino e o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciaram no domingo (23) que chegaram a um acordo de princípio sobre a quinta revisão do programa de crédito acordado no ano passado por 44 bilhões de dólares.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN FRANCISCO:

Twitter substitui logo do pássaro azul por um 'X'

O Twitter implementou nesta segunda-feira (24) o seu novo logotipo, substituindo o pássaro azul por um X branco com fundo preto, como parte de sua reformulação mais ampla.

LONDRES:

Lenda do rock britânico Mick Jagger completa 80 anos

O lendário líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, certa vez cantou "que chatice é envelhecer". Mas o mais veterano dos astros do rock britânico completa 80 anos nesta quarta-feira (26) e não parece determinado a pisar no freio.

ROMA:

Cúpula da ONU em Roma vai tentar modificar sistema alimentar mundial 'quebrado'

Uma cúpula de três dias organizada pela ONU teve início nesta segunda-feira (24), em Roma, com o objetivo de modificar o sistema alimentar mundial "quebrado", em que milhões de pessoas sofrem com a fome.

=== ESPORTE ===

- Copa do Mundo Feminina

