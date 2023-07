Olympique de Marselha anuncia contratação do atacante Ismaïla Sarr do Watford

O atacante senegalês Ismaïla Sarr, que estava no Watford, clube que atualmente está na segunda divisão inglesa, vai jogar no Olympique de Marselha, anunciou o popular time do sul da França em seu site nesta segunda-feira (24).

Depois de passagens por clubes franceses como Metz e Rennes, antes de se transferir para o clube do condado de Hertfordshire, o jogador de 25 anos tem a missão de levar mais poder de fogo ao OM, que não especificou a duração do contrato.

Sarr disputou a Copa do Mundo do Catar-2022 por Senegal, e marcou um gol (de pênalti) na vitória sobre o Equador (2-1) na fase de grupos. Os senegaleses foram eliminados nas oitavas de final pela Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo vários meios de comunicação, Sarr teria assinado com o Olympique de Marselha por cinco anos pelo montante de 13 milhões de euros (R$ 68 milhões pela cotação atual).

Para a temporada 2023-2024, o OM tem como técnico o espanhol Marcelino García Toral.

dac/iga/dbh/aam/rpr