Líder da oposição alemã recua e descarta cooperação com extrema direita

O líder da oposição conservadora da Alemanha, Friedrich Merz, voltou atrás, nesta segunda-feira (24), em sua polêmica afirmação feita no dia anterior, a qual deu a entender que seu partido estava aberto a colaborar com o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em nível local.

O líder da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, tuitou que "não haverá cooperação entre a CDU e a AfD no nível municipal".

O político provocou uma onda de indignação no domingo, ao declarar que se um prefeito do AfD fosse eleito em alguma cidade do país, era "natural ter que encontrar maneiras de continuar trabalhando juntos naquela cidade".

Suas declarações ao canal público ZDF causaram alvoroço até mesmo entre seus aliados, em um país onde uma hipotética cooperação com a extrema direita é vista como um tabu desde o final da Segunda Guerra Mundial.

O partido de extrema direita AfD vai bem nas pesquisas e conseguiu entrar, em junho, em um novo período de ascensão, ao eleger seu primeiro prefeito em tempo integral na cidade de Raguhn-Jessnitz, no leste do país.

Uma semana antes, o partido, criado em 2013 e abertamente anti-imigração, também assumiu seu primeiro cantão em Sonneberg, no leste da Turíngia.

As declarações de Merz coincidiram com a recontagem das eleições gerais na Espanha, observadas de perto devido à possibilidade de uma aproximação entre a direita e a extrema direita.

As últimas pesquisas colocam o AfD em segundo lugar nacionalmente, à frente do Partido Social Democrata (SPD) do primeiro-ministro Olaf Scholz, e logo atrás do partido conservador liderado por Merz.

