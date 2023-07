Inter de Messi busca, contra o Atlanta, vaga no mata-mata da Leagues Cup

Depois de uma estreia surpreendente contra o Cruz Azul, Lionel Messi pode começar como titular do Inter Miami no jogo desta terça-feira (25), em casa, contra o Atlanta United, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio DRV PNK, onde espera garantir sua classificação para o mata-mata da nova Leagues Cup.

Com um gol espetacular de Messi na última jogada da partida, o Inter venceu o Cruz Azul por 2 a 1 e lidera o Grupo Sul 3 do torneio que reúne durante um mês 47 times da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.

Um empate em seu estádio contra o Atlanta, comandado pela promessa argentina Thiago Almada, é suficiente para o Miami se garantir entre os dois melhores da chave e avançar para os 16-avos de final, que começam no dia 2 de agosto.

Depois de revolucionar o Inter saindo do banco contra o Cruz Azul, Messi e seu parceiro espanhol Sergio Busquets podem começar desta vez entre os titulares, alertou o técnico Gerardo Martino na segunda-feira.

"É muito provável que tanto Leo quanto Busi joguem mais tempo, mesmo pensando que mudamos a dinâmica e talvez o façam desde o início", afirmou 'El Tata'. "Todos sabemos que, quando o Leo começa, falamos de 90 minutos, mas tudo depende de como eles se vão se sentir".

Recém-instalada em Miami, a Leagues Cup oferece a Messi uma oportunidade inicial de disputar seu primeiro título de clube fora do futebol europeu.

A competição também garante três vagas na Copa dos Campeões da Concacaf de 2024, via de acesso ao Mundial de Clubes, e parece uma opção mais promissora do que a MLS, onde o Inter é atualmente o último colocado, acumula 11 partidas sem vencer e tem um longo caminho a percorrer para se classificar para os playoffs.

Todos esses cálculos, de qualquer forma, ficaram em segundo plano na sexta-feira antes da emocionante estreia de Messi que, após entrar em campo aos 54 minutos, se consagrou com um gol memorável em uma cobrança de falta direta nos acréscimos (90+4') que deu a volta ao mundo e colocou o 'soccer' nas primeiras páginas dos principais veículos da mídia americana.

A chegada de Messi, com a bênção de astros locais como LeBron James e Serena Williams, que assistiram da primeira fila, deve ser a tão esperada decolagem do futebol antes da Copa do Mundo que os Estados Unidos organizarão em 2026 com México e Canadá.

Depois do Cruz Azul, adversário que teve inúmeras chances de vencer o jogo de estreia, o Inter agora enfrenta o Atlanta United em duelo com inúmeros reencontros.

O destaque desta franquia é uma das grandes joias da MLS, o argentino Thiago Almada, que na Copa do Catar-2022 se tornou o primeiro jogador em atividade da liga a vencer um Mundial.

Aos 22 anos, o talentoso craque foi contratado na última temporada junto ao Velez Sarsfield por US$ 16 milhões (R$ 75,7 milhões pela cotação atual), na transferência mais cara da história da MLS, e nesta temporada se destaca com 8 gols e 10 assistências em 21 jogos.

"Vai ser um jogo em que as duas equipes vão entrar à procura do gol, propondo jogo. O Atlanta está muito bem trabalhado (...) E tem um jogador excepcional como o Thiago (Almada), que é o que mais merece atenção", disse Martino, um dos membros do Inter com passagem pelo Atlanta.

Após sua demissão da seleção argentina em 2016, Martino trabalhou nas duas primeiras temporadas do Atlanta United na MLS e levou o time ao título de 2018. Além disso, foi eleito o Treinador do Ano da liga.

Sob o comando de 'Tata', o atacante venezuelano Josef Martínez, hoje parceiro de ataque de Messi em Miami, foi o artilheiro e MVP da MLS com a camisa do Atlanta.

Para substituir Martino depois de sua saída em 2019, o United contratou outros nomes conhecidos para seu banco, incluindo o holandês Frank de Boer e o argentino Gabriel Heinze, que não conseguiram vencer um duelo de playoffs nos últimos três anos.

No atual campeonato, sob o comando do mexicano Gonzalo Pineda, o Atlanta ocupa a sétima colocação da Conferência Leste com 35 pontos em 24 rodadas.

Prováveis escalações:

Inter Miami: Drake Callender - DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen - Sergio Busquets, Dixon Arroyo, David Ruiz - Robert Taylor, Lionel Messi e Josef Martínez. Técnico: Gerardo Martino.

Atlanta United: Brad Guzan - Brooks Lennon, Juan José Purata, Luis Abram, Ronald Hernández, Caleb Wiley - Santiago Sosa, Amar Sejdic, Thiago Almada - Tyler Wolff e Giorgos Giakoumakis. Técnico: Gonzalo Pineda.

