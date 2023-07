França se despede de Jane Birkin, um ícone da música e do cinema

Estrelas da música e do cinema compareceram ao funeral da cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin, que morreu em Paris há uma semana, aos 76 anos.

O funeral aconteceu na igreja de Saint-Roch, em Paris, com a participação de suas filhas, Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, e de celebridades como Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni e Isabelle Huppert.

A esposa do presidente francês Emmanuel Macron, Brigitte Macron, e a ministra da Cultura, Rima Abdul Malak, também compareceram à igreja, cujo pátio estava coberto de flores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Obrigado por nos amar tanto. (...) Vejo o vazio que nos deixou. É minha mãe, nossa mãe, a mãe dela", leu Charlotte Gainsbourg emocionada.

Lou Doillon, também emocionada, narrou diversos momentos que compartilhou com sua mãe. "Mãe, obrigado por todas essas aventuras. Obrigado por não ser comum, razoável e dócil", disse.

O acesso à igreja era restrito para familiares e amigos, mas o público acompanhou a cerimônia de uma hora e meia através de um telão instalado nas proximidades.

Mais de 1.500 pessoas, de acordo com um jornalista da AFP, reuniram-se em frente à exibição que, antes da cerimônia, passava retratos em preto e branco de uma Jane Birkin sorridente.

Jane Birkin alcançou a fama devido ao seu marcante estilo francês e teve sua trajetória marcada pelo relacionamento com o conhecido poeta e músico Serge Gainsbourg.

Ela deu a voz em 1969 ao sucesso mundial "Je t'aime, moi non plus", considerado um escândalo pelos gemidos de amor - escrita pela primeira vez por Serge Gainsbourg para Brigitte Bardot, com quem teve um caso.

Fontes próximas da cantora disseram à AFP que a morte de Birkin foi por causas naturais. Ela havia sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) em setembro de 2021.

pgr-ls-acc-jfg-mch/tes/mis/zm/ms/jc