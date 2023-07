Desabamento de prédio em Camarões deixa ao menos 33 mortos, segundo novo balanço

O desabamento de um prédio residencial em Douala, capital econômica dos Camarões, na madrugada de domingo (23), deixou ao menos 33 mortos e 21 feridos, segundo um novo balanço provisório divulgado nesta segunda-feira (24) pelos bombeiros e autoridades locais.

No domingo, por volta da 01h30 (21h30 de sábado, no horário de Brasília), um prédio residencial de quatro andares, localizado no norte da cidade, desabou sobre outro prédio residencial de um andar.

O incidente deixou 33 mortos e 21 feridos, cinco deles em situação de "emergência absoluta", segundo um bombeiro, que pediu anonimato, e o governador de Litoral, uma das seis regiões do país.

As operações de busca e resgate continuaram na manhã desta segunda-feira, disse um morador à AFP.

"A situação está sob controle e os bombeiros trabalham para garantir que ninguém permaneça sob os escombros", disse Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, governador de Litoral, que visitou o local no domingo.

