Cristiano Ronaldo assume papel de embaixador do futebol saudita no Japão

Símbolo do desenvolvimento do Campeonato Saudita, o astro português Cristiano Ronaldo continua sua missão de embaixador de luxo liderando o Al-Nassr em uma excursão no Japão.

"Sabemos que o povo é muito apaixonado pelo futebol no Japão, estamos aqui para contribuir com o espetáculo", afirmou 'CR7' em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24) em Osaka, onde sua equipe fará amistoso com o Paris Saint-Germain nesta terça.

"Temos dois grandes jogos para fazer", acrescentou o atacante do Al-Nassr, que na quinta-feira jogará contra a Inter de Milão na mesma cidade japonesa.

Sorridente e falando em inglês durante a entrevista, Cristiano respondeu às crianças convidadas a fazer perguntas aos jogadores.

O papel de embaixador caiu bem para o português, que atraiu os olhares para o futebol saudita desde sua chegada ao Al-Nassr, em janeiro.

Seguindo seus passos, outras estrelas do futebol europeu assinaram com clubes do país na atual janela de transferências, como Karim Benzema e N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovc-Savic (Al-Hilal), Édouard Mendy (Al-Ahli), e Seko Fofana e Marcelo Brozovic, que se juntaram a 'CR7' no Al-Nassr.

"Estou feliz aqui (no Al-Nassr), quero continuar aqui e vou continuar aqui", disse Cristiano em uma entrevista à Saudi League.

"Acho que se continuarem fazendo o trabalho que desejam fazer, o Campeonato Saudita poderá ser um dos cinco melhores do mundo em cinco anos", prometeu.

Desde sua chegada, a conta no Twitter do Al-Nassr passou de 800 mil seguidores para 4 milhões. No Instagram, o salto foi de 2 milhões para mais de 14 milhões.

Graças à popularidade do português, agora mulheres são vistas nas arquibancadas em jogos na Arábia Saudita, que até alguns anos atrás proibia a presença feminina nos estádios.

Esportivamente, o sucesso não é completo, pois o Al-Nassr não conseguiu repetir o título do Campeonato Saudita, que terminou com o Al-Ittihad. Cristiano marcou 14 gols em 16 jogos.

Para a próxima temporada, o astro português e sua equipe têm "muitos objetivos".

"Com certeza, gostaria de ganhar alguns troféus este ano", sorriu Cristiano.

Dois dias depois do amistoso contra a Inter, o Al-Nassr começa a temporada na Copa Árabe de clubes campeões contra o também saudita Al-Shabab.

Enquanto isso, Cristiano Ronaldo continua cuidando de sua imagem. Ele cativou o público quando um jornalista lembrou de uma de suas viagens ao Japão, em 2014, quando era jogador do Real Madrid.

Na ocasião, um jovem jogador japonês de 12 anos chamado Ryoto Iwaoka fez uma pergunta em português. Várias pessoas presentes na sala de imprensa riram da dificuldade do menino com o idioma e 'CR7' recriminou: "Não riam do seu esforço".

Em 2021, Iwaoka foi eleito o melhor jogador do principal torneio sub-18 do Japão.

"Estou muito feliz por esse garoto ter conseguido o que queria. Como sempre digo: acredite nos seus sonhos, porque o talento não é suficiente, é preciso trabalhar", disse o português.

"Estou muito feliz porque minhas palavras tiveram um impacto e desejo que muitos garotos tenham sucesso", conclui.

