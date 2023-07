Criança morre e seis pessoas ficam feridas em bombardeio russo no leste da Ucrânia

Pelo menos uma criança morreu e seis pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (24) em um bombardeio russo à cidade de Kostyantynivka (leste), informou o governador da região, Pavlo Kyrylenko, no Telegram.

De acordo com ele, as forças russas lançaram foguetes Smerch contra um "lago local onde as pessoas descansavam" e três crianças ficaram feridas.

