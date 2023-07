A Coreia do Norte disparou um possível míssil balístico, indicou nesta segunda-feira (24) o Ministério de Defesa do Japão.

O projétil caiu no mar, aparentemente fora da zona econômica exclusiva do Japão, segundo a rádio asiática NHK, que cita funcionários do governo.

O exército da Coreia do Sul também reportou o disparo de um míssil balístico norte-coreano no mar do Japão, de acordo com a agência de notícias Kyodo.

O atual regime em Pyongyang executa frequentemente testes de armas. O incidente desta segunda ocorreu dois dias após o líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionar pessoalmente o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental, o Hwasong-18.

As relações entre as duas Coreias estão em um nível muito baixo, já que a diplomacia entre Pyongyang e Seul está bloqueada e o líder Kim incentivou o desenvolvimento acelerado de armas - inclusive do arsenal atômico do país.

Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios militares conjuntos.

O lançamento desta segunda-feira aconteceu pouco antes das comemorações norte-coreanas esta semana, no marco do 70º aniversário do final da guerra da Coreia (1950-1953).

Uma delegação chinesa viajará para a Coreia do Norte. Este será o primeiro contato de uma delegação estrangeira desde o início da pandemia, informou a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

