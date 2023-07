Comunicado do Business Wire :Worldcoin Foundation

A Worldcoin Foundation (a "Fundação") anunciou hoje que o projeto Worldcoin concluiu a migração do protocolo ao OP Mainnet e revelou planos para expandir os cadastros do World ID na Orb a mais de 35 cidades em 20 países globalmente, e também lançou o World ID SDK. Ao mesmo tempo, a World Assets Ltd., filial da Fundação, produziu e lançou o token Worldcoin (WLD) para milhões de pessoas elegíveis que participaram da versão beta; o WLD está agora disponível para transação no blockchain.?

The Worldcoin Orb. (Photo: Business Wire)

A Tools for Humanity (TFH), empresa tecnológica baseada na rede Worldcoin, também apresentou hoje uma nova versão do World App, a primeira carteira compatível com o protocolo que atualmente permite que os indivíduos reservem sua parte da moeda digital WLD, na medida permitida pela lei.

"Na era da IA, a necessidade de comprovar a condição de pessoa não é mais um tópico de grande debate; em vez disso, a pergunta importante é se as soluções que temos de comprovação de condição de pessoa conseguem priorizar a privacidade, descentralizar e incluir ao máximo", afirmou Alex Blania, cofundador do projeto Worldcoin e CEO da TFH, em Berlim, Alemanha. "Através da sua tecnologia única, o Worldcoin visa dar a todos mundialmente, independente de formação, geografia ou renda, acesso à crescente economia digital e global de maneira descentralizada e preservando a privacidade. Esses objetivos a nível de protocolo se alinham muito com os nossos objetivos para o World App".

Estima-se que 4,4 bilhões de pessoas em todo o mundo carecem de uma identidade jurídica, verificável digitalmente. Como resultado, a participação na economia global e o acesso aos serviços críticos, como assistência governamental, serviços financeiros e saúde, são drasticamente limitados. Os cofundadores Sam Altman, Alex Blania e Max Novendsternconceberam o projeto Worldcoin com a ambição de aumentar a participação econômica de forma homogênea e melhorar o acesso aos serviços essenciais de maneira que seja descentralizado, de código aberto, preservando a privacidade e humanizado.

A rede financeira e de identidade descentralizada do protocolo Worldcoin foi projetada para desbloquear e distribuir equitativamente as implicações econômicas potencialmente massivas da IA. Se bem-sucedido, o projeto pode aumentar drasticamente a oportunidade econômica, ampliar uma abordagem confiável para distinguir seres humanos de IA online ao mesmo tempo em que se preserva a privacidade, habilitando processos democráticos globais e, por fim, fornecendo uma base potencial para a renda básica universal (UBI, universal basic income) financiada por IA. O protocolo atualmente consiste de:

-- World ID, identidade digital que preserva a privacidade, criada para ajudar a solucionar desafios importantes baseados em identidade, incluindo comprovar a condição de pessoa única

-- Token Worldcoin (WLD), a primeira moeda digital a ser gratuitamente distribuída às pessoas só por serem um ser humano único*

-- World App, o primeiro aplicativo compatível com o World ID, desenvolvido e operado pela Tools for Humanity, que permite pagamento, compras e transferências globalmente usando ativos digitais e stablecoins respaldadas por sanções

"O objetivo da Worldcoin Foundation é tanto filosófico quanto político: viabilizar instituições de governança e da economia digital global mais inclusivas, legítimas e justas, inclusive ajudando a alcançar certos alvos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da ONU (especificamente 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 e 16.9). Esse objetivo é compartilhado por aqueles que contribuem ou têm contato regular com os projetos da Worldcoin", afirmou o Conselho Diretor da Fundação.

DisponibilidadeO protocolo Worldcoin, o World ID, os tokens WLD e o World App estão agora disponíveis globalmente onde permitido por lei. Espera-se que os serviços do World ID verificados pela Orb sejam implementados em mais de 35 cidades nos próximos meses. Mais imediatamente, esses serviços estarão disponíveis por tempo limitado nas seguintes cidades: Dubai, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Nova York, Paris, San Francisco, São Paulo, Seul, Singapura e Tóquio. O World App da Tools for Humanity está disponível na App Store e Google Play em mais de 120 países.

Sobre a Worldcoin FoundationA Worldcoin Foundation visa viabilizar instituições de governança e da economia digital global mais inclusivas, legítimas e justas. A Fundação é o administrador inicial do protocolo Worldcoin e apoiará e desenvolverá a comunidade Worldcoin até que se torne autossuficiente. Fará isso ao facilitar a descentralização do projeto com o tempo, sendo consistente com os objetivos do projeto Worldcoin e com o etos focado na sua missão.

Sobre o protocolo WorldcoinO protocolo Worldcoin tem o objetivo de ser o maior e mais inclusivo serviço de utilidade pública financeira e de identidade do mundo, e de propriedade de todos. O projeto foi originalmente concebido por Sam Altman, Alex Blania e Max Novendstern. O protocolo Worldcoin foi criado para capacitar pessoas e organizações de todo o mundo com as ferramentas de que elas precisam para participar da economia digital e avançar o progresso da humanidade. Saiba mais sobre o projeto Worldcoin em www.worldcoin.org, no Twitter, Discord, YouTube e Telegram.

?Os produtos cripto podem ter alto risco, e seu tratamento regulatório não foi estabelecido em muitas jurisdições. Pode não haver nenhum recurso regulatório em caso de perda em transações em WLD. Qualquer valor atribuído ao WLD pode mudar rapidamente e pode ser perdido em sua totalidade. Além disso, as tecnologias que compreendem o Worldcoin, incluindo o token WLD, são de natureza experimental. Não há garantia de que a rede operará conforme planejado. Para mais informações, acesse www.worldcoin.org/risks.

*Nada neste conteúdo constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de tokens Worldcoin (WLD). Nem este conteúdo constitui aconselhamento relativo a investimentos. Guardar, comprar ou vender WLD pode não ser permitido no seu local de residência, e é sua responsabilidade cumprir com todas as leis aplicáveis. Os tokens Worldcoin (WLD) não se destinam a estarem disponíveis aos residentes dos Estados Unidos ou certos outros territórios restritos. Mais detalhes podem ser encontrados em www.worldcoin.org/tos.

