Comunicado do Business Wire :Walton Street Capital, L.L.C

Uma afiliada da Walton Street Capital, L.L.C ("Walton Street") fechou a aquisição da Advance Real Estate, uma empresa de desenvolvimento e operação imobiliária industrial e de logística no México, que possuiu o portfólio de 61 edifícios industriais de "Classe A" com mais de 10,4 milhões de pés quadrados de área locável bruta (ALB) e mais de 13,6 milhões de pés quadrados de terrenos para desenvolvimento industrial com capacidade para desenvolver aproximadamente 6,5 milhões de pés quadrados de ALB adicionais.

Desde 2010, os veículos com participação das afiliadas da Walton Street México foram adquiridas ou desenvolvidas em mais de 48 milhões de pés quadrados de imóveis industriais em mais de 200 propriedades separadas. Com esta aquisição, o portfólio industrial atual no México mantido pelas afiliadas da Walton Street totaliza mais de 22 milhões de pés quadrados de ALB industrial distribuídas entre 133 edifícios e terrenos com potencial de desenvolver aproximadamente 9 milhões de pés quadrados de ALB industrial adicional, o que representa um portfólio geograficamente diversificado presente nos 15 mercados importantes industriais no México.

Federico Martin del Campo, CEO da Walton Street México, disse que "Esta aquisição é a prova da capacidade da Walton Street na realização de transações e ainda consolida a posição da Walton Street México no mercado imobiliário industrial e logístico no México."

Além disso, Martin del Campo mencionou que "esta transação chega no momento quando o setor industrial e logístico continua a mostrar crescimento significante e dinâmica positiva graças à tendência recente de nearshoring e à continuação de fortalecimento durante anos do setor industrial no México. A Walton Street acredita que o setor de manufatura e logística no México continuará a orientar o país e fazer parte do fortalecimento da economia mexicana."

Sobre a Walton Street Capital, L.L.C.: Walton Street é uma empresa de capital privado de investimento imobiliário. Desde a fundação em 1994, as afiliadas da Walton Street movimentam mais de $15 bilhões em compromissos de capital. As afiliadas da Walton Street ativamente participam no setor imobiliário no México desde 1998 e movimentam mais de $2,7 bilhões de dólares de compromissos de capital dos investidores institucionais. Até o momento, as afiliadas da Walton Street investiram e comprometeram mais de $1,3 bilhões de dólares em ativos imobiliários industriais no México e esperam continuar sendo participantes ativos neste setor.

Walton Street Capital, L.L.C. Jessica Jahn (312) 915-2859 [email protected]

