Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, provedor mundial de soluções de IoT, lança hoje seu principal módulo inteligente Android de última geração, o SG885G-WF. Com alto desempenho e funções de mídia avançada, o módulo inteligente é ideal para aplicativos industriais e de consumo que exigem alto poder de processamento e funções multimídia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230724602559/pt/

Quectel unveils next generation SG885G-WF Android smart module ideal for high-performance industrial and consumer IoT applications. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O módulo é executado pelo Qualcomm® QCS8550 System-on-Chip (SoC) para IoT da Qualcomm Technologies, Inc., fornecendo uma impressionante combinação de flexibilidade e desempenho. Ele suporta Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e incorpora a tecnologia Wi-Fi MIMO 2x2, que oferece aos usuários melhores opções de conectividade.

"A Qualcomm Technologies tem o orgulho de cooperar com a Quectel em seu SG885G-WF para levar soluções de conectividade de alto desempenho aos consumidores", declarou Dev Singh, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Qualcomm Technologies, Inc. "Ao utilizar a extensa infraestrutura de módulos celulares da Quectel, o SG855G-WF exemplifica os recursos necessários para se adaptar à tecnologia do futuro em IoT e mais além."

Com capacidade de computação de até 48 TOPS, o módulo oferece recursos robustos de vídeo, incluindo codificação de vídeo em 4K a 120 fps ou 8K a 30 fps, bem como decodificação de vídeo em 4K a 240 fps ou 8K a 60 fps. Isto garante processamento de vídeo suave e de alta qualidade para vários aplicativos.

Medindo 49,0 mm x 51,0 mm x 4,25 mm, o SG885G-WF é adequado para implantações a nível mundial e oferece 12 GB LPDDR5X mais 256 GB de memória UFS. Além disto, o módulo proporciona um rico conjunto de interfaces que incluem LCM, câmera, I2S, PCIe, UART, USB, I2C e SPI. Estes, além da adoção do sistema operacional Android, estendem a aplicabilidade do módulo a uma ampla gama de aplicativos de IoT e M2M, incluindo sistemas de videoconferência, dispositivos de transmissão ao vivo, jogos eletrônicos, computação, robôs, drones, RA/RV, varejo inteligente e segurança.

A Quectel fornece uma diversidade de antenas de alto desempenho que aperfeiçoam muito a conectividade sem fio, visando ajudar os clientes a simplificar seus processos de design. Ao combinar as antenas da Quectel com o módulo Android Smart SG885G-WF, os desenvolvedores de IoT podem reduzir efetivamente o tempo de lançamento no mercado e os custos associados a seus dispositivos de IoT.

Além disto, o módulo oferece a vantagem de perfeita integração com a linha de módulos celulares da Quectel, ao aprimorar ainda mais a conectividade, a flexibilidade e as possibilidades de integração.

"Estamos orgulhosos de lançar nosso novo e principal módulo inteligente Android com a nova geração Quectel SG885G-WF", disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions. "O poderoso chipset Qualcomm, junto com o suporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e tecnologia 2x2 MIMO, oferece aos clientes um módulo poderoso que apresenta opções de conectividade e uma ampla variedade de interfaces. À medida que a IoT se torna madura, a capacidade de habilitar aplicativos que precisam de alto poder de processamento para funções de IA e multimídia se tornou essencial, sendo que o SG885G-WF foi criado para satisfazer estas necessidades."

O Quectel SG885G-WF também oferece três unidades de LED de flash de alta corrente que suportam os modos de flash e tocha, além da capacidade de gerenciamento de carga que suporta detecção de tensão da bateria, medidor de combustível e detecção de temperatura da bateria. As interfaces de áudio incluem SWR, microfone digital, MI2S e HIFI I2S.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um provedor mundial de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em módulos de telefonia celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informação: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

Qualcomm é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated. Os produtos da marca Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230724602559/pt/

Contato

Mídia: [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.