Comunicado do Business Wire :Orthogon Therapeutics, LLC

A Orthogon Therapeutics LLC, pioneira na área de terapêutica antiviral, anunciou hoje uma vitória dupla. Concluíram-se com sucesso os estudos de toxicidade aguda sobre a principal molécula da Orthogon, estabelecendo um marco técnico crucial que gerou adicionais US$ 3 milhões oriundos de seu sindicato exclusivo de investidores na área da saúde. Esse valor conclui o financiamento de US$ 6 milhões do último ano e leva a arrecadação total da Orthogon a formidáveis US$ 18,5 milhões.

"Estamos celebrando esta conquista científica, bem como esse novo financiamento", afirmou o Dr. Ali H. Munawar, CEO da Orthogon Therapeutics. "Os sólidos esforços e a inventividade da nossa equipe nos levaram a essas importantes conquistas, que nos deixam mais próximos de fornecer o primeiro tratamento contra o vírus BK".

O Dr. Munawar acrescentou: "O avanço real na verdadeira prevenção, gestão e tratamento do vírus BK virá com uma molécula pequena e versátil que tem como alvo o vírus BK no local de reprodução. E oferecerá flexibilidade de dosagem tanto em pacientes em risco como naqueles que já sofrem com a reativação do vírus BK. Essa opção terapêutica é inexistente, mas o cenário está para ser transformado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vírus BK apresenta uma ameaça substancial para pacientes imunocomprometidos, especialmente aqueles que receberam transplante. Por não haver opções de tratamento atualmente disponíveis, o trabalho revolucionário da Orthogon está pronto para proporcionar a primeira solução desse tipo.

"Mais uma vez, nossos financiadores demonstraram que acreditam na nossa plataforma tecnológica e na nossa missão de desenvolver opções de tratamento inovadores para pacientes transplantados", observou o Dr. Munawar.

Esse desenvolvimento serve como um importante catalisador, impulsionando o pioneiro candidato à droga aos estudos "pre-IND" (nova droga pré-investigacional) e chegando mais próximo ao estudo clínico.

Sobre a Orthogon Therapeutics:

A Orthogon Therapeutics, LLC é uma empresa privada de P&D com sede no polo biotecnológico da Grande Boston, com filial em Leuven, Bélgica. A Orthogon administra uma inovadora plataforma de biofísica baseada em estruturas para a criação de novos medicamentos.

Sobre o vírus BK e o poliomavírus:

O vírus BK (VBK), membro da família do poliomavírus, estabelece uma infecção persistente, porém silenciosa para toda a vida em mais de 80% dos adultos saudáveis. A reativação do vírus BK é vista nos rins de quase metade de todos os pacientes que receberam transplante de órgãos sólidos e células-tronco, levando a complicações severas e perda de enxerto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230724093818/pt/

Contato

Mídia: Ali H. Munawar, Ph.D. CEO [email protected] 1-339-502-8643 www.orthogontherapeutics.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.