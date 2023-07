China fatura 2 ouros na natação do Mundial de Esportes Aquáticos

A China foi a protagonista desta segunda-feira (24) na natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka (Japão), depois de faturar dois dos quatro ouros em disputa, graças aos títulos de Haiyang Qin e Yufei Zhang.

Qin subiu no lugar mais alto do pódio ao vencer a prova dos 50 m peito com a marca de 57.69, a segunda melhor da história, só atrás do recorde mundial do britânico Adam Peaty (56.88).

O nadador chinês de 24 anos impôs mais de um segundo de vantagem sobre todos os adversários. Ao lado dele, também subiram ao pódio o italiano Nicolo Martinenghi, o holandês Arno Kamminga e o americano Nicolas Fink, que marcaram o mesmo tempo (58.72) e ficaram com a prata.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, Zhang conquistou a medalha de ouro nos 100 m borboleta com o tempo de 56.12.

A nadadora chinesa de 25 anos superou a canadense Margaret MacNeil (56.45), atual campeã olímpica da prova e ouro no Mundial de 2019, e a americana Torri Huske (56.61).

Nas outras finais disputadas nesta segunda-feira, o italiano Thomas Ceccon ficou com o ouro nos 50 m borboleta (22.68) e a americana Kate Douglass superou sua compatriota Alex Walsh nos 200 m medley.

-- Resultados das finais desta segunda-feira do Mundial de Natação:

MASCULINO:

100 m peito

1. Haiyang Qin (CHN) 57.69

2. Nicolò Martinenghi (ITA) 58.72

2. Arno Kamminga (HOL) 58.72

2. Nicolas Fink (EUA) 58.72

5. Lucas Matzerath (ALE) 58.88

6. Zibei Yan (CHN) 59.23

7. Josh Matheny (EUA) 59.45

8. Berkay Ögretir (TUR) 59.79

50 m borboleta

1. Thomas Ceccon (ITA) 22.68

2. Diogo Ribeiro (POR) 22.80

3. Maxime Grousset (FRA) 22.82

4. Jacob Peters (GBR) 22.84

5. Benjamin Proud (GBR) 22.91

6. Dare Rose (EUA) 23.01

7. Simon Bucher (AUT) 23.26

8. Abdelrahman Sameh (EGI) 23.34

FEMININO:

100 m borboleta

1. Yufei Zhang (CHN) 56.12

2. Maggie MacNeil (CAN) 56.45

3. Torri Huske (EUA) 56.61

4. Emma Mckeon (AUS) 56.88

5. Angelina Köhler (ALE) 57.05

6. Marie Wattel (FRA) 57.13

7. Brianna Throssell (AUS) 57.34

8. Gretchen Walsh (EUA) 57.58

200 m medley

1. Kate Douglass (EUA) 2:07.17

2. Alex Walsh (EUA) 2:07.97

3. Yiting Yu (CHN) 2:08.74

4. Jenna Forrester (AUS) 2:08.98

5. Anastasya Gorbenko (ISR) 2:10.08

6. Yui Ohashi (JPN) 2:11.27

7. Marrit Steenbergen (HOL) 2:11.89

8. Shiwen Ye (CHN) 2:14.27

bds-mcd/dam/cb/aa