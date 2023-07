Atacante marfinense Wilfried Zaha deixa Crystal Palace e assina com Galatasaray

O atacante marfinense Wilfried Zaha, ex-jogador do Crystal Palace, assinou com o Galatasaray nesta segunda-feira (24), após treze temporadas na Premier League, anunciou o clube de Istambul.

"Foi fechado um acordo (...) por três temporadas", confirmou o Galatasaray, atual campeão turco, em um comunicado.

O jogador de 30 anos, que também era alvo do Fenerbahçe, vai receber 4,35 milhões de euros (R$ 22,5 milhões pela cotação atual) por temporada além de um bônus de contratação de 2,33 milhões de euros (R$ 12,19 milhões), adiantou o Galatasaray.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a exceção de quinze partidas pelo Manchester United e Cardiff City entre 2013 e 2014, Zaha permaneceu fiel ao Crystal Palace desde seu início como profissional em 2010.

Pelo time do sul de Londres, ele marcou 90 gols em 458 jogos.

O marfinense poderá dividir o ataque do Galatasaray com o argentino Mauro Icardi, cuja transferência definitiva do Paris Saint-Germain para o clube de Istambul após uma temporada por empréstimo parece muito próxima, segundo a imprensa turca.

Ele também vai jogar com o congolês e ex-jogador do Villarreal Cédric Bakambu, que assinou com o Galatasaray no domingo.

rba/chc/iga/aam/dd