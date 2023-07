Rublev vence Ruud e conquista ATP 250 de Bastad

O russo Andrey Rublev venceu neste domingo o ATP 250, no saibro de Bastad, ao derrotar o norueguês Casper Ruud com parciais de 7/6 (7-3) e 6/0.

No torneio na Suécia, Rublev, 7º do ranking da ATP, conquistou seu 14º título ATP, o segundo em 2023, depois do Masters 1000 de Mônaco, em abril, o que mostra uma melhoria do seu desempenho no saibro.

Depois de um primeiro set acirrado e que acabou vencendo no tie-break (7-3), Rublev cresceu na quadra e aplicou um 6-0 em Ruud na segunda parcial.

Especialista de uma superfície em que conquistou nove de seus dez títulos (incluindo Bastad em 2021), Casper Ruud, atual 4º do ranking mundial, não ofereceu resistência e acabou sendo totalmente superado pela potência do adversário.

