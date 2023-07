Newcastle contrata atacante Harvey Barnes, do rebaixado Leicester

O atacante inglês Harvey Barnes deixou o Leicester, clube que foi rebaixado para a segunda divisão, para assinar com o Newcastle, anunciaram os dois clubes ingleses neste domingo (23).

Segundo a imprensa britânica, o valor da transferência chega a cerca de 44 milhões de euros (234 milhões de reais na cotação atual).

Uma vez convocado para a seleção da Inglaterra, o jogador de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com o Newcastle, clube em ascensão desde sua compra há dois anos por um fundo soberano saudita.

O Newcastle foi o quarto colocado na Premier League na temporada passada e vai voltar a disputar a Liga dos Campeões vinte anos após sua última participação no torneio.

Com a chegada de Barnes, o francês Allan Saint-Maximin parece cada vez mais fora do Newcastle e rumores o colocam no Al Ahli, da Arábia Saudita.

