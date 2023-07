Marquinhos, capitão do PSG, "espera uma solução" para a reintegração de Mbappé

O capitão do Paris Saint-Germain, o brasileiro Marquinhos disse neste domingo em Osaka, no Japão, que está torcendo por uma solução para que Kylian Mbappé, descartado para a viagem do PSG à Ásia, possa ser reintegrado à equipe.

O PSG realiza sua excursão de pré-temporada no Japão e na Coreia do Sul sem seu atacante, afastado em meio a uma disputa entre o jogador e o clube devido à sua situação contratual.

O assunto é "delicado", apontou o zagueiro brasileiro. Mbappé, "é um jogador excepcional, muito forte, mas é uma decisão que está acima de nós, jogadores. É da diretoria", explicou 'Marqui'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Queremos sempre ter os grandes jogadores ao nosso lado, espero que seja encontrada uma boa solução para que ele possa fazer parte do grupo e nos ajudar nesta temporada", concluiu o brasileiro.

O Paris Saint-Germain está pressionando Mbappé, o maior artilheiro da história do clube, a renovar seu contrato ou concordar em ser transferido neste mesmo verão europeu, em vez de sair de graça no final de seu contrato, em 2024.

O PSG enfrenta o Al-Nassr, clube saudita de Cristiano Ronaldo, na terça-feira (7h20 pelo horário de Brasília) em Osaka, como parte de sua turnê de verão no Japão e na Coreia do Sul.

eba/smr/iga/aam