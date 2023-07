John Legend e família visitam mansão que recria casa da Barbie nos EUA

O casal passou um dia na casa, com a companhia dos filhos Luna, 7, e Miles, 5, e compartilhou as fotos em suas redes sociais

A Casa dos Sonhos de Malibu, que recria a famosa mansão da Barbie em tamanho real, voltou a estar disponível para locação, em uma ação promovida pelo Airbnb. Com isso, já tiveram os seus primeiros convidados: John Legend e Chrissy Teigen.

O casal passou um dia na casa, com a companhia dos filhos Luna, 7, e Miles, 5, e compartilhou as fotos em suas redes sociais. John e Chrissy ainda são pais de Esti, de 5 meses, e Wren, de uma semana, gestado em barriga de aluguel.

O anúncio do Airbnb, supostamente criado por Ken, interpretado por Ryan Gosling, assegura que a casa oferece vistas panorâmicas deslumbrantes.

"Bem-vindo ao meu Kendom! Enquanto a Barbie está ausente, ela me confiou as chaves de sua Casa dos Sonhos de Malibu para este verão, e meu quarto pode ser seu por uma noite", é o que diz a mensagem de boas vindas.

A mansão cor-de-rosa à beira-mar, inspirada no brinquedo de sucesso lançado nos anos 60, foi recém-renovada e conta com uma piscina com borda infinita e toboágua, pista de dança ao ar livre e vista panorâmica para uma das praias de Malibu.

A casa ainda dispõe de equipamentos de cowboy e um guarda-roupa repleto de trajes de Ken.

Além disso, os hóspedes terão a oportunidade de levar para casa um par de patins e pranchas de surf em tons de amarelo e rosa, itens favoritos de Ken.

Para poder solicitar a reserva, os hóspedes devem ter um perfil ativo e com bom histórico no Airbnb, além de seguir outras regras da plataforma. No entanto, segundo o Airbnb, residentes no Brasil não são elegíveis.