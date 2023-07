Japonesa é presa após ligar mais de 2,7 mil vezes para os Bombeiros por se sentir sozinha

Uma japonesa de 51 anos foi presa nesta semana após ligar pouco mais de 2.700 vezes para uma unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Matsudo, no Japão. As ocorrências foram registradas ao longo de três anos e em todas as vezes eram falsas.

Niroko Hatagami, como foi identificada pela polícia local, foi acusada de praticar trote contra a corporação.

“Eu queria que alguém me ouvisse”, explicou a mulher aos investigadores sobre o motivo de tanta ligação, de acordo com a rede de televisão do Japão NHK.

Ao ser detida, a mulher admitiu o fato e confessor ligar repetidamente para os bombeiros. Ela revelou ainda ter usado o telefone de amigos e vizinhos para cometer os "trotes".

Ao todo foram 2.761 chamadas aconteceram entre agosto de 2020 e maio de 2023. Nelas, a mulher se queixava de dores no estômago, nas pernas, e até overdose de drogas. Entretanto, quando a emergência chegava ao local da ocorrência, ela negava ter feito o pedido de socorro.

A mulher afirmou que o motivo das ligações era solidão. A prisão dela ocorre pouco mais de um mês depois do Corpo de Bombeiros de Matsudo prestar uma queixa formal contra ela no dia 20 de junho.

A detenção leva em consideração as repetidas vezes em que ela obstruiu os canais de comunicação e prejudicou as operações da corporação de socorristas.



