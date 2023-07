Holanda sofre mas vence Portugal (1-0) em sua estreia na Copa feminina

A Holanda, vice-campeã mundial em 2019, conseguiu uma vitória apertada contra Portugal (1-0) neste domingo, em Dunedin, na Nova Zelândia, na estreia das duas seleções no Grupo E da Copa do Mundo feminina.

A 'Oranje', que nesta competição tem o importante desfalque da estrela do ataque Vivianne Miedema, abriu o placar no início do jogo com um gol da zagueira do Ajax, Stefanie Van Der Gragt (13').

A partir de então as holandesas se depararam com a sólida defesa de Portugal, que disputa a primeira Copa do Mundo de sua história.

Assim como outras seleções favoritas, como Noruega e Austrália na estreia desta Copa do Mundo, as holandesas se assustaram e foram bastante pressionadas pelas 'novatas' portuguesas, bem posicionadas na defesa.

No final da partida, Portugal ainda teve a chance de empatar após um avanço pelo lado direito (82').

O placar apertado deixa a sensação de que a Holanda, comandada pelo técnico Andries Jonker, terá que elevar o nível de seu futebol já que na próxima rodada, na quinta-feira, terá um 'remake' da final de 2019 na França contra as temíveis americanas, que venceram o Vietnã sem dificuldades (3-0) no sábado.

Mas desta vez a Holanda não poderá contar com sua estrela, Vivianne Miedema. Depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado na Liga dos Campeões contra o Lyon em dezembro passado, a jogadora do Arsenal é a artilheira da seleção holandesa: marcou 95 gols em 115 jogos.

Lineth Beerensteyn, que tem a dura missão de sucedê-la no ataque, teve uma atuação muito discreta neste domingo contra a seleção portuguesa.

