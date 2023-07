Explosão em Joanesburgo faz carros "voarem" e deixa um morto e 48 feridos

Registros da enorme explosão que atingiu o centro de Joanesburgo, na África do Sul, na quinta-feira, 20, seguem impressionando internautas ao redor do Mundo. O acidente danificou ruas, capotou veículos e deixou um rastro de destruição na maior cidade do país. Houve registro de uma morte e ao menos 48 feridos no acidente.

A causa da explosão não foi definida, mas a suspeita é que o sistema de gás subterrâneo seja a causa do estouro.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento que a explosão faz com que os carros estacionados na rua “voem” . Um homem que estava na calçada quase é atingido por um veículo, em seguida, uma cratera surge devido ao estouro. Confira:

Uma explosão atingiu o centro de Johanesburgo, atravessando uma estrada principal e ferindo 48 pessoas, segundo autoridades. Crédito: LUCA SOLA / AFP

O corpo do homem morto foi encontrado pelos bombeiros embaixo de um automóvel. Autoridades estimam que pelo menos 34 carros foram danificados. O raio da área de destruição afeta quatro quarteirões da cidade e ao menos seis vias foram completamente destruídas.

“Ainda estamos procurando a origem do acidente”, disse Panyaza Lesufi, primeiro-ministro da província de Gauteng, onde fica Johanesburgo.

A empresa que fornece gás para parte da cidade informou que não acredita se tratar de uma explosão envolvendo os seus dutos subterrâneos, como inicialmente as autoridades afirmam. Uma investigação está em andamento para apurar as causas.