Enchentes deixam 26 mortos e 40 desaparecidos no Afeganistão

Pelo menos 26 pessoas morreram e 40 estão desaparecidas após enchentes causadas por chuvas torrenciais no centro do Afeganistão, disseram autoridades neste domingo(23).

Shafiullah Rahimi, porta-voz do Ministério de Gestão de Desastres, disse que 31 pessoas morreram em todo o país em inundações que afetaram propriedades e terras agrícolas desde sexta-feira.

O porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, disse que ajuda emergencial foi enviada para a principal área do desastre, no distrito de Jalrez, na província de Maidan Wardak.

O Afeganistão é frequentemente afetado pelas monções asiáticas, que produzem inundações repentinas regulares durante a estação chuvosa, quando fortes chuvas arrastam os leitos secos dos rios.

Rahimi disse em entrevista coletiva que 604 casas foram total ou parcialmente danificadas e centenas de hectares de terras agrícolas e pomares destruídos em Jalrez.

