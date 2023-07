Djokovic desiste de Masters 1000 de Toronto por fadiga

O tenista sérvio Novak Djokovic desistiu de competir no Masters 1000 de Toronto, que começa em 7 de agosto, devido à fadiga, conforme informaram os organizadores neste domingo (23).

O anúncio ocorre uma semana depois de Djokovic, vencedor de 23 títulos de Grand Slam, ter sido derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz na final de Wimbledon.

"Sempre gostei de estar no Canadá, mas após conversar com minha equipe, acreditamos que esta é a decisão correta", declarou o número dois do mundo em um comunicado divulgado pela federação de tênis do Canadá.

"Gostaria de agradecer a Karl Hale, diretor do torneio, por entender esta decisão. Espero sinceramente poder voltar ao Canadá e a Toronto nos próximos anos para jogar diante de seus ótimos fãs", disse o sérvio, vencedor do evento em 2007, 2011, 2012 e 2016.

Após Toronto, o calendário da ATP ainda inclui outro torneio Masters 1000 em Cincinnati (13 a 20 de agosto) como preparação para o último Grand Slam do ano, o Aberto dos Estados Unidos, que será realizado entre 28 de agosto e 10 de setembro em Nova York.

Há uma semana, Alcaraz, número um do mundo, privou Djokovic de seu oitavo título de Wimbledon e lhe infligiu sua primeira derrota na quadra central do All England Club em uma década.

A derrota para o jovem espanhol também acabou com as chances de Djokovic, aos 36 anos, de conquistar os quatro torneios de Grand Slam no mesmo ano.

Até o momento, 'Nole' conquistou este ano o Aberto da Austrália e Roland Garros, títulos que o levaram a 23 troféus de Grand Slam, recorde do tênis masculino, superando o espanhol Rafael Nadal por um.

O americano Christopher Eubanks, que teve uma brilhante atuação em Wimbledon chegando às quartas de final, substituirá Djokovic no quadro principal de Toronto.

"Claro, estamos decepcionados que Novak não vá jogar no National Bank Open este ano", disse Karl Hale, diretor deste Masters 1000, em comunicado.

"Sentiremos falta dele, mas ainda temos uma longa lista de jogadores sensacionais confirmados para o evento deste ano, incluindo 41 dos 42 melhores jogadores do mundo", acrescentou Hale.

