Australiana Titmus é campeã mundial dos 400m livre com novo recorde

A australiana Ariarne Titmus registrou um novo recorde mundial nos 400 metros livre com o tempo de 3 minutos 55 segundos 38 centésimos, ao vencer neste domingo (23) a final do Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão.

A atual campeã olímpica, de 22 anos, bateu o recorde da jovem canadense Summer McInthosh em vigor desde março passado, e conquistou o seu segundo título mundial nesta modalidade, ao superar a norte-americana Katie Ledecky.

Titmus recuperou assim o recorde que McIntosh, de 16 anos, havia alcançado, melhorando a marca em 7 décimos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A australiana, campeã da distância nos Mundiais de 2019 em Gwangju, na Coreia do Sul, dominou amplamente a final.

Ela resistiu ao retorno da atual campeã do mundo Katie Ledecky, que conquistou sua 23ª medalha mundial.

Summer McIntosh, que durante muitos metros lutou pelo pódio, diminuiu o ritmo na reta final e terminou em quarto lugar, atrás da neozelandesa Erika Fairweather.

dif-fby/ole/iga/dam/aam