Rublev elimina Cerúndolo e vai enfrentar Ruud na final do ATP de Bastad

O russo Andrey Rublev venceu o argentino Francisco Cerúndolo, com parciais de 7-6 (8/6), 6-7 (7/9) e 6-3 nas semifinais, neste sábado (22), no torneio de saibro em Bastad, na Suécia, e vai enfrentar o norueguês Casper Ruud na final.

Rublev, número 7 do mundo, derrotou o sul-americano com a melhor colocação no ranking da ATP (20º), que também era o atual campeão na cidade sueca e que resistiu muito antes de ser superado.

A final de domingo será entre os dois grandes favoritos desta edição, já que Rublev é o segundo cabeça-de-chave e seu adversário será Ruud, quarto colocado no ranking mundial e primeiro cabeça-de-chave.

Ruud venceu o italiano Lorenzo Musetti (16º) em sua semifinal por 6-3 e 7-5.

Rublev venceu quatro de suas seis partidas contra Ruud, mas o norueguês superou o russo nas duas últimas.

Em novembro passado, Ruud venceu Rublev com autoridade nas semifinais do Masters no final da temporada em Turim, por 6-2 e 6-4.

-- Torneio ATP de Bastad

- Simples masculino - Semifinais:

Casper Ruud (NOR/N.1) x Lorenzo Musetti (ITA/N.3) 6-3, 7-5

Andrey Rublev (RUS/N.2) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.4) 7-6 (8/6), 6-7 (7/9), 6-3

