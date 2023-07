Pelo menos 16 civis são mortos em casas atingidas por foguetes no Sudão

Pelo menos 16 civis foram mortos após suas casas terem sido atingidas por foguetes em Darfur, no oeste do Sudão, afirmou a ordem local de advogados neste sábado (22).

"Em uma troca de disparos de foguetes entre o Exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR), 16 civis foram mortos na sexta-feira em Nyala", capital de Darfur do Sul, disse a mesma fonte com base em um "primeiro balanço provisório".

Pelo menos um homem foi morto por um atirador de elite, adicionou.

Em abril, franco-atiradores dizimaram moradores que fugiram de El Geneina, capital de Darfur Ocidental, para o Chade.

A guerra estourou em Cartum, capital do Sudão, em 15 de abril, entre o general que comanda o Exército, Abdel Fattah al Burhan, e seu ex-número dois, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera os paramilitares das FAR.

No final de abril, o conflito se estendeu ao oeste de Darfur e, posteriormente, ao sul da região, causando 3.000 mortes, de acordo com um balanço amplamente subestimado.

bur/hme/mab/pc/yr