Mbappé distribui autógrafos e posa com torcedores após ser afastado de excursão do PSG

O afastamento da viagem de pré-temporada do Paris Saint-Germain pela Ásia não tirou o sorriso de Kylian Mbappé, que neste sábado (22) deu autógrafos e posou para selfies com os torcedores após o treino em Poissy (arredores de Paris), confirmou um jornalista da AFP.

Menos de 24 horas após o anúncio de que não iria voar para o Japão, Mbappé foi a Poissy treinar com os jogadores que não participarão da excursão na Ásia.

O veículo preto em que o jogador estava parou para que ele cumprimentasse um grupo de fãs, a maioria muito jovens. O atacante desceu do carro e, descontraído e de boné com as cores do clube, distribuiu autógrafos e tirou fotos com os torcedores.

O astro campeão mundial de 2018 não respondeu quando questionado sobre seu futuro.

"Fica com a gente, Kylian!", gritou uma criança nas imagens captadas pela AFPTV.

Após dois minutos com os torcedores, naquela que foi sua primeira aparição pública desde que foi excluído da excursão, Kylian Mbappé voltou para o veículo e se afastou do local. Nem o jogador, nem seu ambiente reagiram por enquanto à decisão do Paris Saint-Germain de não levar sua estrela ao Japão e à Coreia do Sul.

O novo técnico do clube, Luis Enrique Martínez, dará entrevista coletiva no domingo, em Osaka.

No centro do conflito entre as duas partes está o contrato de Kylian Mbappé com o PSG, que termina em junho de 2024. O clube quer que ele o renove em breve porque teme que o craque queira chegar ao ao término do atual para ser liberado no dia 30 de junho de 2024 e poder jogar em outro clube sem que o PSG receba uma indenização pela transferência.

