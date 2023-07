Mais de 2.000 evacuados da ilha grega de Rodes devido a um incêndio

Mais de 2.000 pessoas foram evacuadas neste sábado (22) por barcos da turística ilha grega de Rodes devido a um incêndio que permanece fora de controle há cinco dias.

Três navios da guarda costeira acompanharam mais de 30 embarcações privadas na operação de evacuação, enquanto um navio da Marinha grega se dirigia à área.

As pessoas foram evacuadas das praias de Kiotari e Lardos, no leste desta ilha mediterrânea muito popular entre os turistas, conforme informaram os guardas costeiros.

Desde o momento em que o alerta de evacuação soou no início da tarde, turistas foram vistos puxando malas e se dirigindo à praia, alguns com carrinhos de bebê com crianças pequenas.

De acordo com as autoridades locais, cerca de 30.000 pessoas já foram evacuadas de várias áreas da ilha por diversos meios.

Cinco helicópteros e 173 bombeiros estão combatendo o incêndio, que começou em uma montanha no centro da ilha, disse o vice-diretor dos bombeiros, Yannis Artapoios.

Três hotéis na área de Kiotari foram danificados pelas chamas. Em outros dois hotéis, os turistas foram evacuados como medida de precaução em trinta ônibus.

