Festival de Cinema de Veneza substitui filme de abertura

O Festival de Cinema de Veneza anunciou neste sábado (22) que substituirá o filme inicialmente previsto para sua estreia por "Comandante", do diretor italiano Edoardo De Angelis. A substituição é anunciada em meio à greve em Hollywood.

O festival, que será realizado de 30 de agosto a 9 de setembro, havia anunciado no início de julho que seria aberto por "Challengers", filme de Luca Guadagnino com Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. Mas esse longa "não participará do festival por decisão da produção", anunciou a nota.

O anúncio ocorre em meio a uma greve de atores e roteiristas em Hollywood, iniciada em 14 de julho, que paralisa a produção cinematográfica e televisiva americana.

Os atores cobram melhorias nos pagamentos que recebem pelas transmissões de suas produções, além de definições sobre o uso de inteligência artificial na indústria, entre outros pontos.

Inspirado em uma história real, "Commander" narra o resgate de 26 náufragos belgas durante a Segunda Guerra Mundial por um capitão de submarino interpretado por Pierfrancesco Favino.

