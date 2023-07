Dinamarca vence China (1-0) em sua estreia na Copa Feminina

A Dinamarca conseguiu uma vitória suada nos últimos instantes contra a China (1-0), em sua estreia na Copa do Mundo feminina, pelo grupo D, neste sábado (22), em Perth, na Austrália.

A retranca chinesa resistiu aos ataques dinamarqueses até o minuto 90, diante de um público de 17 mil espectadores, a maioria apoiando as asiáticas.

Mas a atacante do Paris Saint-Germain, Amalie Vangsgaard, marcou o único gol da partida com uma cabeçada.

O último gol dinamarquês em uma Copa do Mundo havia sido marcado 16 anos atrás. Finalista da Eurocopa de 2017, a Dinamarca havia ficado de fora das últimas três Copas do Mundo femininas.

Com esta vitória, a Dinamarca se juntou à Inglaterra na liderança do Grupo D. Mais cedo, as atuais campeãs europeias haviam suado para derrotar o Haiti por 1 a 0.

Dinamarquesas e inglesas vão se enfrentar na sexta-feira, em Sydney.

