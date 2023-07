Comunicado do Business Wire :Autel Energy

A Autel Energy, fornecedora líder de soluções inovadoras de carregamento de veículos elétricos (VE), tem o prazer de anunciar novas implementações de seus MaxiChargers no mundo inteiro, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e IMEA (Índia, Oriente Médio e África).

Em parceria com diversas empresas nas várias regiões em que a empresa atua, a Autel Energy realizou a instalação dos MaxiChargers AC Ultra e DC Fast, fornecendo aos motoristas de veículos elétricos um carregamento rápido e confiável. Os clientes puderam testemunhar e experimentar o processo de carregamento dos equipamentos da Autel, se conectarem aos objetivos de mobilidade elétrica compartilhada, além de se beneficiarem com os serviços locais e internacionais da empresa.

"A Indigo Energy escolheu fazer esta parceria com a Autel Energy porque eles contam com uma boa linha de produtos atuais, inovadores e são um exemplo de profissionalismo. Seus carregadores proporcionam uma experiência de carregamento fantástica e receberam feedback altamente positivo dos clientes. As pessoas adoram as telas reluzentes e responsivas, assim como o comprimento do cabo, que traz muita conveniência", disse Colson Rivers, executivo de contas da Indigo Energy, uma expressiva empresa fornecedora de produtos de energia nos EUA.

O sucesso da Autel Energy é o resultado de sua dedicação em criar uma solução única e eficiente de carregamento, acelerando a tendência de eletrificação global e permitindo um futuro mais sustentável. Ao projetar e fabricar tecnologias de ponta e soluções de carregamento incomparáveis, a Autel oferece ao mundo uma infraestrutura de carregamento confiável para VE e demonstra na prática como desenvolver soluções completas de carregamento sempre buscando criar um futuro verde.

Além disso, o compromisso da empresa em fornecer serviços locais e internacionais destaca sua dedicação em atender de maneira personalizada às necessidades de seus clientes em cada região. Com centros de serviços estrategicamente posicionados e uma rede muito sólida de parcerias autorizadas, a Autel garante suporte rápido ao cliente e fornece soluções sob medida, que se alinham com as exigências locais, os requisitos de infraestrutura e as demandas do mercado.

A implementação mais recente dos MaxiChargers da Autel aumenta a confiança e a experiência de carregamento dos parceiros, consolidando sua posição como a escolha preferida das operadoras de carregamento de VE do mundo todo. O compromisso inabalável da Autel com a inovação, confiabilidade e satisfação do cliente permitiu que a empresa ganhasse a confiança do mercado e estabelecesse parcerias de longo prazo em diversos países e regiões.

"É com grande entusiasmo que anunciamos nossas mais recentes implementações do MaxiCharger no mundo inteiro. A dedicação da Autel em manter uma estrutura de atendimento local nos países em que atuamos permite que nossos parceiros sintam mais confiança no trabalho da nossa empresa, especialmente quando falamos do suporte pós-venda e dos trabalhos de manutenção. O nosso compromisso em entregar um serviço confiável permite tempos de resposta rápidos e suporte técnico assertivo", explicou Kelvin Cao, vice-presidente da Autel Energy. "Por intermédio destas ações demonstramos nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras e confiáveis de carregamento para clientes globais e ajudar os nossos parceiros a obter sucesso em seus negócios. Esperamos continuar colaborando para moldar o futuro da mobilidade, obtendo mais sucesso nos próximos anos e acelerando a transição para a energia limpa. A meta da Autel Energy é 'carregamento, conexão e cobertura' para todo mundo."

Com o rápido crescimento do mercado de veículos elétricos, a Autel Energy permanece na vanguarda da indústria, pronta para oferecer soluções de carregamento de ponta que revolucionam o futuro da mobilidade. Com uma busca incansável pela excelência, a Autel Energy se dedica a moldar um mundo mais limpo e sustentável por meio de uma infraestrutura avançada de carregamento.

Confira a melhor solução de carregamento para você aqui: https://autelenergy.com/pages/become-a-partner.

Assessoria de Imprensa Melody Yu [email protected]

