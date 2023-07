Primeira execução com injeção letal no Alabama desde levantamento da suspensão

Um assassino condenado foi executado no Alabama nesta sexta-feira(21) com uma injeção letal, a primeira a ser usada neste estado do sul dos Estados Unidos desde uma série de execuções mal-sucedidas no ano passado.

James Barber foi declarado morto às 01h56 desta sexta-feira (03h56 em Brasília) no Holman Correctional Center em Atmore, Alabama, disse o procurador-geral do estado, Steve Marshall, em um comunicado.

Barber, que trabalhava em todos os tipos de empregos, foi condenado no Alabama em 2003 por espancar Dorothy Epps, de 75 anos, até a morte com um martelo durante um assalto em 2001.

"A justiça foi feita. Esta manhã, James Barber foi executado pelo terrível crime que cometeu há duas décadas - o hediondo, hediondo e cruel assassinato de Dorothy Epps", disse Marshall.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, decretou uma suspensão nas execuções no ano passado devido a problemas com injeções letais.

Em um caso, em 28 de julho de 2022, durante a execução de Joe James Jr., a aplicação da injeção demorou três horas.

Duas outras execuções também foram interrompidas por problemas em sua aplicação.

Barber foi o primeiro prisioneiro a ser executado no estado desde que a suspensão foi levantada em fevereiro, após a revisão dos procedimentos.

Outra execução, a de Jemaine Cannon, também foi realizada por injeção letal no estado de Oklahoma na quinta-feira, disseram as autoridades.

Até agora neste ano, houve 15 execuções nos Estados Unidos.

