Premiê espanhol inicia presidência da UE com visita a Kiev

Em encontro com Zelenski na capital da Ucrânia, Pedro Sánchez promete "apoio inequívoco" da UE ao pedido ucraniano de adesão ao bloco.O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, foi a Kiev neste sábado (01/07) no dia que marca o início da presidência espanhola da União Europeia (UE), para assegurar o "apoio inequívoco" da UE ao pedido ucraniano de adesão ao bloco. Na capital ucraniana, ele se reuniu com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Sobre a adesão da Ucrânia [à UE], a minha visita no primeiro dia deste semestre de presidência [...] demonstra um claro e inequívoco compromisso político por parte das instituições comunitárias", defendeu Pedro Sánchez, em Kiev, numa conferência de imprensa conjunta com Zelenski. Sánchez ressalvou que deve "manter uma certa neutralidade" relativamente a este assunto, mas sublinhou que o compromisso europeu para com a Ucrânia tem sido demonstrado através de ações, como o pacote de ajuda de 50 bilhões de euros para os próximos quatro anos. A candidatura da Ucrânia à UE é uma das prioridades da presidência espanhola, segundo uma declaração conjunta do presidente ucraniano e do primeiro-ministro espanhol. "A Espanha reitera o seu apoio à candidatura da Ucrânia à UE, que será uma das prioridades da sua presidência", lê-se num comunicado conjunto. De acordo com a mesma nota, a Espanha apoia ainda "o reforço da parceria" entre a Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) e a Ucrânia, inclusive através "da criação de um conselho Otan-Ucrânia". Tanques Leopard Sánchez anunciou também que Madri enviará à Ucrânia mais quatro tanques de combate Leopard e veículos blindados de transportes de tropas. "Enviaremos muito em breve novo material militar pesado, serão quatro tanques Leopard e veículos blindados de transporte", disse o governante espanhol. A Espanha já enviou à Ucrânia mais seis tanques Leopard que foram anunciados durante a visita de Sánchez a Kiev em fevereiro. O premiê espanhol já apontava então a possibilidade de enviar mais quatro tanques. Sánchez também anunciou o envio de um hospital de campanha portátil que permitirá à Ucrânia aumentar sua capacidade de tratar soldados e civis feridos. O mandatário disse que a Espanha já tratou mais de 650 soldados ucranianos feridos, alguns deles em estado grave. Sánchez também destacou que a Espanha formou em Zaragoza especialistas no uso de próteses e anunciou que mais profissionais ucranianos serão treinados nesta área. Em um discurso no Parlamento ucraniano antes do encontro com Zelenski, Sánchez já tinha adiantado a entrega de um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 55 milhões de euros através do Banco Mundial e do programa de desenvolvimento das Nações Unidas. md (EFE, Lusa)