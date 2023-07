Pauta de infográficos

* Clima-meteorologia-EUA-meio-ambiente:

1/ Mapas com a previsão do índice de calor máximo diário nos Estados Unidos de 22 a 24 de julho. (89 x 177 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Europa e do sul do mar Mediterrâneo com as previsões de temperaturas às 12h (Bras.) entre 21 e 23 de julho, com dados do ECMWF a 2 metros da superfície no dia 20 de julho às 21h (Bras.). (135 x 88 mm) - Atualização disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com a situação em 21 de julho às 4h (Bras.). (135 x 154 mm) - Atualização disponível

* Espanha-política-governo-eleições: divisão das cadeiras da Câmara dos Deputados da Espanha, câmara baixa do Parlamento. (89 x 85 mm) - Reenvio disponível

* EUA-justiça-execução: número de execuções judiciais nos Estados Unidos, desde 1977. (90 x 70 mm) - Disponível

* CNorte-CSul-EUA:

1/ Imagem de satélite dos edifícios da Área de Segurança Compartilhada de Panmunjom, na fronteira entre Coreia do Norte e do Sul. (135 x 132 mm)

2/ Mapa e fotos de satélite do local dos testes nucleares da Coreia do Norte em Punggye-ri. (135 x 146 mm)

3/ Mapa da Área de Segurança Compartilhada na chamada "Aldeia de Trégua" de Panmunjom. (180 x 153 mm) - Disponível

* México-acidente: mapa do México com localização de Yurécuaro, no estado de Michoacán. (45x49 mm) - Disponível

* Auto-mundial-F1-2023-HUN:

1/ Apresentação do circuito de Hungaroring do Grande Prêmio 2023 de Fórmula 1 da Hungria, que acontece em 23 de julho, com a classificação dos pilotos e das escuderias. (135 x 95 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação do circuito de Hungaroring, do Grande Prêmio 2023 de Fórmula 1 da Hungria, que acontece em 23 de julho. (90 x 95 mm) - Reenvio disponível

