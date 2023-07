PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia realiza exercícios militares com disparos de mísseis no Mar Negro

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (21) que realizou exercícios militares com disparos de mísseis no Mar Negro, palco de crescentes tensões com a Ucrânia e seus aliados após o término de um acordo de exportação de grãos crucial para o abastecimento mundial de alimentos.

(Ucrânia conflito Rússia, 599 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

Da 'dor' da guerra à confeitaria: ex-diplomata russa no Uruguai constrói nova vida

No Uruguai, a milhares de quilômetros da guerra na Ucrânia, a diplomata russa Ekaterina Germanovich teve sua vida alterada pelo conflito de maneira inevitável.

(televisão conflito Rússia Uruguai Ucrânia gastronomia, 556 palavras, já transmitida)

=== SUÉCIA IRAQUE ===

BAGDÁ:

Manifestações no Iraque e no Irã contra a profanação do Alcorão na Suécia

Milhares de pessoas se manifestaram nesta sexta-feira (21) no Iraque e Irã para denunciar a profanação do Alcorão na Suécia, que provocou um incêndio na embaixada do país escandinavo em Bagdá e uma grave crise diplomática.

(Iraque Suécia política polícia religião diplomacia incêndio, 502 palavras, já transmitida)

=== LULA ARMAS BRASIL ===

BRASÍLIA:

Lula assina decreto que limita o acesso a armas no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta sexta-feira (21), um decreto que limita o acesso a armas e munições para civis, revogando uma política implementada por seu antecessor, Jair Bolsonaro.

(política governo direitos, 476 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MORNE-À-L'ÉAU, Guadalupe:

O manguezal de Guadalupe, o humilde guardião contra as mudanças climáticas

Por muito tempo menosprezados, os manguezais da ilha francesa de Guadalupe, no Caribe, voltaram a ser objeto de preservação diante do desafio das mudanças climáticas e da perda da biodiversidade.

(Caribe França clima, 535 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Tribunal Eleitoral da Guatemala pede que máxima corte garanta a eleição

O Tribunal Supremo Eleitoral da Guatemala (TSE) pediu, nesta sexta-feira (21), ao mais alto tribunal do país que conceda garantias para a realização da eleição presidencial de 20 de agosto, após uma série de manobras do Ministério Público e de um juiz que causaram incertezas.

(eleições política Guatemala, 614 palavras, já transmitida)

MIAMI, EUA:

Juíza marca para maio de 2024 início do julgamento de Trump por documentos sigilosos

Uma juíza americana ordenou, nesta sexta-feira (21), que o julgamento do ex-presidente Donald Trump por má gestão de documentos sigilosos comece em maio de 2024, em meio a uma disputa pela Casa Branca que já se mostra difícil e divisiva.

(justiça política, 636 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Atrasos nos tribunais dos EUA, uma bênção para muitos migrantes

O acúmulo de processos nos tribunais de imigração tem sido um incentivo para os migrantes que se esforçam para entrar nos Estados Unidos, cientes de que, uma vez lá dentro, poderão trabalhar por anos sem serem deportados.

(EUA Latam migração, 769 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Conservadores britânicos perdem dois redutos, mas evitam desastre eleitoral

Os conservadores britânicos perderam amplas maiorias em dois eleitorados tradicionalmente amigáveis nesta sexta-feira (21), mas mantiveram o reduto do ex-primeiro-ministro Boris Johnson em eleições parciais determinantes para as parlamentares do ano que vem.

(Londres eleições política, 468 palavras, já transmitida)

ATENAS:

Atenas, uma capital europeia pouco adaptada às ondas de calor

Atenas, uma das capitais mais quentes da Europa, é particularmente vulnerável a ondas de calor devido a sua alta densidade populacional, à presença maciça de concreto e à falta de espaços verdes, segundo especialistas.

(Grécia calor ambiente, 600 palavras, já transmitida)

MADRI:

Pedro Sánchez confia em 'virada' para ultrapassar direita neste domingo na Espanha

No poder há cinco anos, o presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, tenta dar um último empurrão em sua campanha para desmentir as pesquisas que preveem uma vitória da direita nas eleições legislativas de domingo (23).

(eleições política Espanha, 650 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

'Peguem ele!': Testemunha lembra momento que King cruzou a Coreia do Norte

Sarah Leslie lembra muito bem do momento em que visitava a Zona Desmilitarizada da Coreia e Travis King, um dos visitantes, correu em direção contrária ao grupo. Um soldado americano gritou: "Peguem ele!", mas já era tarde demais.

(EUA conflito CoreiadoSul CoreiadoNorte turismo, 507 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Seguro de moradia dispara nos EUA devido às mudanças climáticas

Voltar para Pensacola significa voltar para suas origens, afirma Jack Hierholzer, mas três anos depois, ele pensa em deixar sua cidade no norte da Flórida, porque o custo do seguro de moradia triplicou devido aos riscos climáticos.

(EUA clima seguros moradia, 500 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Tony Bennett, o último dos cantores icônicos dos EUA, morreu aos 96 anos

Tony Bennett, o último de uma geração de cantores americanos cujo espírito alegre uniu gerações e o tornou um autor de sucessos por sete décadas, morreu nesta sexta-feira (21) aos 96 anos.

(EUA Bennett música morte, Perfil, 603 palavras, já transmitida)

MANZANILLO, México:

Após odisseia no mar, Bella comemora o Dia Mundial do Cão com seu 'segundo pai'

Bella, a cadela que acompanhou o australiano Tim Shaddock por mais de dois meses à deriva na imensidão do Pacífico, comemora seu dia mundial nesta sexta-feira(21) com seu novo "pai", um pescador que foi o primeiro a abraçá-la após seu resgate.

(México, Austrália, cão, 500 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

AUCKLAND:

Espanha confirma favoritismo e estreia com boa vitória na Copa feminina, Canadá decepciona

Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica, a Espanha confirmou nesta sexta-feira (21) sua condição de uma das favoritas ao título da Copa do Mundo feminina, numa rodada em que o Canadá, atual campeão olímpico, decepcionou ao empatar sem gols com a Nigéria.

(FBL Copa, 475 palavras, já transmitida)

