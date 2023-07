Leclerc é o mais rápido no 2º treino livre do GP da Hungria de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (21), no circuito de Hungaroring, em Budapeste.

Leclerc marcou o tempo de 1m17s686, com uma vantagem de 15 centésimos sobre o britânico Lando Norris (McLaren), segundo mais rápido. O terceiro foi o francês Pierre Gasly (Alpine), com 1m17s918.

O mexicano Sergio Pérez, que bateu no primeiro treino e danificou sua Red Bull, teve o carro reparado a tempo pelos mecânicos para participar da segunda sessão, na qual teve que se contentar com o 18º lugar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sair da pista na primeira sessão foi minha culpa", admitiu Perez.

Seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, líder do Mundial de pilotos, teve um desempenho discreto e foi apenas o 11º.

"Com as novas regras, temos um número muito limitado de pneus para usar e não queria gastá-los hoje para que possamos nos preparar melhor amanhã" (sábado), na terceira sessão de treinos livres e no treino de classificação, explicou Verstappen.

Por sua vez, o australiano Daniel Ricciardo, de volta ao grid pela AlphaTauri depois de começar a temporada como piloto reserva da Red Bull, marcou o 14º tempo.

Após a primeira sessão com chuva, horas antes, a segunda aconteceu com a pista seca, o que permitiu que os pilotos melhorassem suas marcas em aproximadamente 20 segundos.

O mais rápido então tinha sido o britânico George Russell (Mercedes), com o tempo de 1m38s795, seguido pela McLaren do australiano Oscar Piastri (1m39s154) e pela Aston Martin do canadense Lance Stroll (1m40s013).

-- Segunda sessão de treinos livres do GP da Hungria:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.686 (20 voltas)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.701 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:17.918 (26)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:17.934 (31)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:18.045 (30)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:18.058 (29)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:18.085 (29)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.105 (32)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:18.108 (31)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:18.182 (20)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:18.279 (18)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:18.319 (33)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:18.377 (32)

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 1:18.385 (30)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:18.504 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.746 (28)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:18.836 (30)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:18.978 (14)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.117 (18)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.175 (23)

bds/iga/dr/cb/dd