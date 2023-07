Kylian Mbappé está fora da lista de convocados do PSG para amistosos na Ásia

Kylian Mbappé não está na lista de jogadores convocados pelo Paris Saint-Germain para participar de um giro asiático (Japão e Coreia do Sul) a partir deste sábado, de acordo com a lista divulgada pelo clube nesta sexta-feira (21), sem qualquer explicação sobre a causa dessa ausência.

A decisão do PSG, atual campeão da França, acontece em um momento em que ambas as partes parecem estar em conflito em relação a uma eventual renovação do contrato do atacante francês.

O irmão mais novo de Kylian, Ethan Mbappé (16 anos), faz parte do grupo de 29 jogadores do PSG que viajarão para a Ásia.

Seria a ausência de Kylian Mbappé um novo episódio do drama sobre seu futuro? O tempo dirá, mas à primeira vista, pode parecer assim.

O jogador deseja cumprir seu contrato até o final de 2024 e não renovar antes disso. O clube, por sua vez, exige que ele estenda seu contrato agora, pois teme que, ao término do contrato, ele decida deixar a equipe sem que o PSG receba qualquer compensação pela transferência.

Kylian Mbappé retornou aos treinamentos da equipe no início da semana e esteve presente em um amistoso do Paris Saint-Germain, vencido por 2 a 0 contra Le Havre, na noite de quinta-feira. Ele não foi titular, mas entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol da equipe.

Algumas horas depois, o PSG anunciou a lista para a viagem ao Japão, que ocorrerá no sábado.

No Japão, o PSG enfrentará o Al Nassr saudita, de Cristiano Ronaldo (25 de julho em Osaka), e depois o time local Cerezo no dia 28 do mesmo mês, antes de um último jogo contra a Inter de Milão, finalista da última Liga dos Campeões, em 1º de agosto em Tóquio.

Além disso, o PSG disputará uma partida na Coreia do Sul três dias depois, contra o vice-campeão sul-coreano, Jeonbuk Hyundai.

Maior artilheiro da história do PSG (212 gols em 260 jogos), Mbappé assinou seu último contrato em maio de 2022, quando já estava livre para partir e parecia muito perto do Real Madrid.

Desde então, as relações têm sido tensas, e o 'caso Mbappé' marca o início da temporada do PSG e os primeiros passos de Luis Enrique Martínez como treinador da equipe.

