Jornal mais antigo do mundo deixa de ser impresso

O austríaco "Wiener Zeitung", de 320 anos, parou de circular em papel. Em 1768, periódico noticiou sobre um concerto estrelado por um menino de 12 anos "especialmente talentoso" chamado Wolfgang Amadeus Mozart.O jornal austríaco Wiener Zeitung, fundado em 1703 e considerado o jornal mais antigo do mundo ainda em circulação, publicou a sua última edição impressa na última sexta-feira (30/06) e continuará em formato digital após um grande corte de pessoal, informou a mídia local. A publicação pertence ao governo austríaco, mas é editorialmente independente. O jornal começou a ser publicado em agosto de 1703 e já informou sobre 12 presidentes, 10 imperadores e duas repúblicas. Em sua primeira edição, dizia que faria um relato direto das notícias "sem qualquer oratória ou glosa poética". Em 1768, relatou um concerto estrelado por um menino de 12 anos "especialmente talentoso". Seu nome era Wolfgang Amadeus Mozart. O evento marca o passo final em uma disputa de anos entre o governo austríaco e o jornal sobre o futuro do periódico. O Wiener Zeitung, um jornal diário com sede em Viena, não imprimirá mais edições diárias depois que uma recente mudança na lei fez com que ele deixasse de ser lucrativo como produto impresso. A lei, aprovada em abril pelo governo de coalizão da Áustria, encerrou uma exigência legal de as empresas pagarem para publicar anúncios públicos na edição impressa do jornal, encerrando o papel do Wiener Zeitung como jornal oficial. Nacionalizado pelo imperador Fundado em 1703 como Wiennerisches Diarium, rebatizado como Wiener Zeitung em 1780, o jornal anteriormente privado foi nacionalizado pelo imperador Franz Joseph 1° da Áustria em 1857, tornando-se o diário oficial do país. Em sua última edição impressa diária na sexta-feira, o veículo publicou um editorial culpando a nova lei do governo pelo fim de sua tiragem e disse: "Estes são tempos tempestuosos para o jornalismo de qualidade … Em cada vez mais plataformas, o conteúdo sério disputa a atenção com notícias falsas, vídeos de gatos e teorias da conspiração.” O jornal manterá um mínimo de dez publicações impressas por ano, dependendo dos fundos disponíveis. O Wiener Zeitung foi classificado em 2004 como um dos jornais mais antigos ainda em circulação, disse à agência de notícias AFP a Associação Mundial de Editores de Notícias. O papel do jornal como jornal oficial, sua principal fonte de receita, será transferido para uma plataforma online estatal separada. O governo argumentou que isso estava de acordo com uma diretiva europeia para centralizar e publicar informações oficiais online. Protestos contra o fechamento Enquanto isso, o Wiener Zeitung estabelecerá um centro de mídia, uma agência de conteúdo e um centro de treinamento para jornalistas. "Alguns temem que o governo queira apenas manter a marca Wiener Zeitung com seus 320 anos de história, enquanto ninguém sabe como será a futura publicação, se continuará sendo um jornalismo sério", disse à AFP o vice-editor Mathias Ziegler. Quase metade dos mais de 200 funcionários do jornal, 40 dos quais são jornalistas, podem ser demitidos, de acordo com o sindicato. O Wiener Zeitung tem uma circulação de cerca de 20 mil exemplares durante a semana e aproximadamente o dobro nos fins de semana. A vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, disse à agência de notícias austríaca APA que "não estava feliz com a situação". "Acho que o Wiener Zeitung desempenhou um bom papel em informar as pessoas ao longo dos anos." md/rk (AFP, EFE)