Funcionário do Programa Mundial de Alimentos é morto no sul do Iêmen

Um funcionário do Programa Mundial de Alimentos (PMA) foi morto em um "ataque criminoso" na província de Taiz, no sul do Iêmen, anunciou nesta sexta-feira (21) o ministro da Saúde do governo internacionalmente reconhecido do país em guerra.

A ONU disse estar "profundamente triste" com a morte de seu funcionário.

"Oferecemos nossas sinceras condolências à sua família", acrescentou o ministro em um tuíte, instando as forças de segurança a "prender os criminosos" responsáveis pelo ataque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro não especificou a identidade da vítima, mas em um tuíte anterior, que já foi deletado, ele mencionou que a vítima era jordaniana.

O Iêmen, o país mais pobre da península arábica, está dividido desde 2014 por um conflito armado entre os huthis, insurgentes apoiados pelo Irã, e as forças pró-governo, apoiadas por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita.

A guerra no Iêmen causou centenas de milhares de mortes, milhões de deslocados e uma das piores crises humanitárias do mundo.

bur/hme/bfi/mab/eg/aa