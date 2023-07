Um cunhado do narcotraficante mexicano "El Mencho", Gerardo González Valencia, foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (21) nos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça.

Segundo documentos judiciais, entre 2003 e 2016, Gerardo González Valencia, conhecido como "Lalo", foi um dos líderes da organização de tráfico de drogas Los Cuinis, "responsável por importar grandes quantidades de cocaína" da América do Sul para os Estados Unidos, aponta a pasta em um comunicado.

Los Cuinis estão estreitamente ligados ao cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), e ambos empregam "uma violência extrema", acusa Washington.

Gerardo Gonzélez Valencia, de 45 anos, coordenou pessoalmente envios de toneladas de cocaína para os Estados Unidos, algumas das quais foram interceptadas pelas forças de segurança americanas e mexicanas.

O Departamento de Justiça cita a apreensão de aproximadamente 280 kg em um semissubmersível e outros 750 kg escondidos em carcaças de tubarão congeladas.

Também é acusado de ter ordenado matar narcotraficantes rivais e de ter fornecido armas a traficantes de drogas.

Essa sentença "envia uma mensagem clara aos líderes dos cartéis de drogas de que a DEA (agência antidrogas) não irá parar para desmantelar as redes criminosas que ameaçam a segurança e a saúde do povo americano", declarou Anne Milgram, diretora da DEA, citada no comunicado.

A ação "reflete a magnitude do dano que essas organizações de narcotraficantes causam em nossas comunidades", acrescentou o vice-promotor-geral Kenneth A. Polite Jr., da divisão criminal do Departamento de Justiça.

erl/ll/dd