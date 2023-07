Wall Street fecha com resultados mistos após oito sessões em alta

A bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes nesta quinta-feira (20), com Tesla e Netflix pesando sobre o setor tecnológico e todo o Nasdaq, enquanto o Dow Jones teve sua nona sessão consecutiva de alta.

O principal índice de Wall Street subiu 0,47%, ao passo que o Nasdaq caiu 2,05% e o S&P 500 recuou 0,68%. O Dow Jones não registrava uma sequência positiva tão longa desde setembro de 2017.

"Umas notícias, uma sobre a Netflix e outra sobre a Tesla, provocaram algumas tomadas de lucros hoje no setor de tecnologia", disse Jack Ablin, da Cresset Capital.

A Tesla (-9,74%) teve resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre, mas a queda em suas margens operacionais devido ao corte de preços de seus veículos assustou os investidores.

Os analistas do JPMorgan reduziram o preço-alvo das ações da fabricante, acreditando que a queda em sua rentabilidade não justifica sua avaliação atual.

Enquanto isso, a Netflix (-8,41%) pagou o preço por não atingir as previsões dos analistas para seu faturamento do segundo trimestre.

Embora o grupo seja líder em streaming, "obtém menos receita por assinante e seus custos podem subir" se houver um acordo para encerrar a greve de atores e roteiristas nos Estados Unidos, afirmou Edward Moya, da Oanda.

Com Tesla e Netflix com altas de 136% e 62% desde o início do ano, era hora de alguns operadores realizarem seus lucros.

O tropeço desses dois gigantes arrastou todo o setor, desde Meta (-4,27%) até Amazon (-3,99%), passando pela Alphabet (-2,65%).

